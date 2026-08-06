کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق، چی بەسەر کورد دێنێت؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڤیکتۆریا تایلۆر، یاریدەدەری پێشووی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و ئێران ، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ بەرنامەی "لەبارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست"ی ئەلمۆنیتۆر، کشانەوەی ئەم دواییەی هێزەکانی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستانی بە "کۆتایی سەردەمێک" وەسفکرد و ڕایگەیاند، ئەم پێشهاتە لێکەوتەی گرنگی هەیە بۆ دۆخی سیاسی و ئەمنی هەرێمی کوردستان.
تایلۆر جەختی لەوە کردەوە کە بوونی ئەمریکا لە هەولێر تەنها بوونی سەربازی نەبووە، بەڵکو ڕۆڵێکی ڕەمزی و سیاسیشی بۆ هەرێمی کوردستان هەبووە.
بە وتەی ئەو، بوونی ئەمریکا بە جۆرێک لە گەرەنتی ئەمنی لە بەرامبەر فشارەکانی بەغدا و گرووپە چەکدارەکانی عێراق دادەنرا.
کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چۆڵکردنی بەشێکی زۆری کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر و کشانەوەی سیستەمی بەرگری پاتریۆت وایکردووە کورد زیاتر هەست بە لاوازی بکات.
واشنتۆن توانای گرنگی وەک بەرگری دژە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و پشتیوانی سیاسی بۆ ناوچەکە دابینکرد، کە ئێستا کەمبوونەتەوە.
بە بۆچوونی ئەو هەرێمی کوردستانیش دوای کشانەوەی ئەمریکا زیاتر بەرەوڕووی فشارەکانی بەغدا دەبێتەوە، چونکە ئیدارەی ترەمپ ڕۆڵی کارا نابینێت لە نێوەندگیری نێوان هەولێر و بەغدا، وەک ئیدارەکانی پێشووتر کردوویانە.
تایلۆر یەکێک لە کێشە سەرەکییەکانی ناوچەکەی بە ناکۆکییە ناوخۆییەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستانی عێراق و یەکێتی زانی.
ئاماژەی بەوەشکرد، لەکاتێکدا پشتیوانی ئەمریکا بۆ کورد کەمبووەتەوە، بەردەوامی ناکۆکی نێوان هەردوو حزبی سەرەکی کوردی و دواکەوتنی درێژخایەنی پێکهێنانی حکومەت پێگەی کوردی لاوازکردووە.
وتیشی: کشانەوەی ئەمریکا، زیاتر بە دەرئەنجامی سیاسەتی گشتیی ئیدارەی ترەمپ دەبینێت کە کۆتایی بە ئەرکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە عێراق و سوریا و کەمکردنەوەی پابەندبوونە دەرەکییەکانی واشنتۆنە.
لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکەدا، تایلۆر ئاماژەی بە دژایەتیی سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر عێراق کرد. لەلایەک واشنتۆن پەیوەندییەکانی لەگەڵ حکومەتی ناوەندی لە بەغدا پتەوتر کردووە و پشتیوانی لە سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق دەکات، بەڵام لەلایەکی دیکەوە هاوپەیمانی تەقلیدی خۆی لە هەرێمی کوردستان خستووەتە دۆخێکی سەختترەوە.
ڕوونیشیکردەوە، ئیدارەی ترەمپ زیاتر مەیلی پەیوەندی لەگەڵ حکومەتە ناوەندییەکان و سەرکردە بەهێزەکانی هەیە، هەروەها پرسە ئاڵۆزەکانی دیموکراسی عێراق و ناکۆکییە ناوخۆییەکانی وڵاتەکە وەک بەربەست بۆ پێشخستنی بەرژەوەندییەکانی دەبینێت.
ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا باسی لە پەرەسەندنی ڕۆڵی تورکیا لە عێراق و سوریا کرد و وتی کە پەیوەندییەکانی نێوان ئەنقەرە و بەغدا لەم ساڵانەی دواییدا باشتر بووە و ئێستاش بە هەماهەنگییەکی زیاتری نێوان ئەمریکا و تورکیا، ئەنقەرە هەوڵدەدات بەشێک لەو بۆشاییە پڕبکاتەوە کە بەهۆی دابەزینی ئامادەبوونی ئەمریکاوە.
بە وتەی ناوبراو، هاوکاری ئابووری، پرسی وزە، بۆری نەوتی عێراق-تورکیا، ئاو، پرسی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) لە میحوەرە سەرەکییەکانی ئەم هاوکارییەن.
تایلۆر پێی وایە ئەم گۆڕانکارییە لە ڕێبازدا دەرفەتێکی گرنگی بۆ تورکیا ڕەخساندووە، چونکە ئێستا حکومەتی ئەمریکا زیاتر ئامادەیە ڕۆڵێکی ئەمنی زیاتر لە سوریا و عێراق ڕادەستی ئەنقەرە بکات. وتی تورکیا ساڵانێکە ڕەخنەی لە پشتیوانی ئەمریکا لە هێزەکانی سوریای دیموکرات گرتووە و ئێستا دۆخەکە بەرەو دیدگای خوازراوی ئەنقەرە گۆڕاوە.
بە گشتی تایلۆر پێی وایە کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق و کەمبوونەوەی پشتیوانی واشنتۆن بۆ کورد نیشانەی گۆڕانکارییەکی گەورەیە لە سیاسەتی ناوچەیی ئەمریکا؛ گۆڕانێک کە ڕۆڵی بەغدا و تاران و ئەنقەرەی لە هاوکێشەکانی عێراق و سوریادا زیاد کردووە و هەرێمی کوردستانی خستۆتە دۆخێکی لاوازتر لە جاران. بە بۆچوونی ئەو، لاوازی یەکگرتوویی نێوخۆیی کوردیش ئەم ڕەوتە گەورەتر کردووە.
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