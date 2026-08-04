ڕێپێوانی بەجێماوانی ئەربەعین لە ئێران؛ هەزاران عاشقی ئیمام حسێن شین دەگێڕن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لە تارانی پایتەخت و لە هەموو شار و شارۆچکەکانی ئێران، بە گوێرەی نەریتێکی چەندین ساڵە، ئەوانەی نەیانتوانیوە بڕۆنە کەربەلا بۆ بەشداریی لە چلەی ماتەمینی ئیمام حسێن، لە شارەکانی خۆیاندا دێنە سەر شەقام و شین دەگێڕن.

لە تاران سەدان خێوەتی خزمەتگوزاری بۆ تازیەبارانی چلەی ماتەمینی ئیمام حسێن دانراوە.

کەشوهەوای ڕێپێوانی ئەمساڵ، جگە لە سۆزی حوسێنی، پڕە لە دەنگدانەوەی خۆڕاگری و توڕەیی پیرۆز لە تاوانەکانی چەوسێنەرانی جیهانی و زیارەتکارانیش ئاڵای "یاالثارات الحسین" بۆ ڕێزگرتن لە یادی ئەو ڕێبەرە شەهیدە هەڵدەگرن.

لە کاتی خۆرهەڵاتن و کاتژمێر ٦ی سەرلەبەیانی ئەمرۆ سێشەممە، ڕێوڕەسمی شکۆمەند و چەند ملیۆن بە جێماوانی ئەربەعینی حوسێنی لە تاران بە دروشمی "دەبێ هەستیتەوە" دەستی پێکرد.

خەڵک دەستە بە دەستا، بە خێزان و لەگەڵ هاوڕێیان، بە درێژایی ڕێگای ڕێپێوانەکە بەشداری لە چلەی ماتەمینی دەکەن.

ئاڵای سووری تۆڵەی خوێن لە هەموو درێژایی ڕێگاکەدا دیارە، شانبەشانی ئاڵای ئێران و لافیتەی ڕەش کە خەڵک هەڵیگرتووە. ئەم مەراسیمە لە ڕاستیدا خاڵی دەستپێکی پیاسەی شوێنەوارەکانی حوسێنییە.