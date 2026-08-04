  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ١٣ ٠٧:٥٠

ڕێپێوانی بەجێماوانی ئەربەعین لە ئێران؛ هەزاران عاشقی ئیمام حسێن شین دەگێڕن

ڕێپێوانی بەجێماوانی ئەربەعین لە ئێران؛ هەزاران عاشقی ئیمام حسێن شین دەگێڕن

لە سەرانسەری ئێران ئەو کەسانەی کە نەیانتوانیوە بڕۆنە کەربەلا بۆ یادی چلەی ماتەمینی ئیمام حسێن، هاتوونەتە سەر شەقامەکان و تازیەباری دەکەن و شین دەگێڕن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لە تارانی پایتەخت و لە هەموو شار و شارۆچکەکانی ئێران، بە گوێرەی نەریتێکی چەندین ساڵە، ئەوانەی نەیانتوانیوە بڕۆنە کەربەلا بۆ بەشداریی لە چلەی ماتەمینی ئیمام حسێن، لە شارەکانی خۆیاندا دێنە سەر شەقام و شین دەگێڕن.

لە تاران سەدان خێوەتی خزمەتگوزاری بۆ تازیەبارانی چلەی ماتەمینی ئیمام حسێن دانراوە.

ڕێپێوانی بەجێماوانی ئەربەعین لە ئێران؛ هەزاران عاشقی ئیمام حسێن شین دەگێڕن

کەشوهەوای ڕێپێوانی ئەمساڵ، جگە لە سۆزی حوسێنی، پڕە لە دەنگدانەوەی خۆڕاگری و توڕەیی پیرۆز لە تاوانەکانی چەوسێنەرانی جیهانی و زیارەتکارانیش ئاڵای "یاالثارات الحسین" بۆ ڕێزگرتن لە یادی ئەو ڕێبەرە شەهیدە هەڵدەگرن.

لە کاتی خۆرهەڵاتن و کاتژمێر ٦ی سەرلەبەیانی ئەمرۆ سێشەممە، ڕێوڕەسمی شکۆمەند و چەند ملیۆن بە جێماوانی ئەربەعینی حوسێنی لە تاران بە دروشمی "دەبێ هەستیتەوە" دەستی پێکرد.

ڕێپێوانی بەجێماوانی ئەربەعین لە ئێران؛ هەزاران عاشقی ئیمام حسێن شین دەگێڕن

خەڵک دەستە بە دەستا، بە خێزان و لەگەڵ هاوڕێیان، بە درێژایی ڕێگای ڕێپێوانەکە بەشداری لە چلەی ماتەمینی دەکەن.

ئاڵای سووری تۆڵەی خوێن لە هەموو درێژایی ڕێگاکەدا دیارە، شانبەشانی ئاڵای ئێران و لافیتەی ڕەش کە خەڵک هەڵیگرتووە. ئەم مەراسیمە لە ڕاستیدا خاڵی دەستپێکی پیاسەی شوێنەوارەکانی حوسێنییە.

News ID 60130

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