جەنایەت لە لوبنان و پێشێل کردنی ڕێککەوتن؛ ڕێکارەکانی ئێران بۆ وڵام دانەوەی ئەمریکا چیە؟

ئاژانسی هەواڵی مێهر_گرووپی سیاسی: یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ئەمریکا کە لە دوای کۆتایی هاتنی ململانێکانی ئەم دواییە لە ناوچەکە لەلایەن سەرۆکانی دوو وڵاتەوە واژۆ کرابوو، یەکێک لە بڕگە هەرە گرنگەکانی ڕاگرتنی تەواوەتی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان لە هەموو بەرەکانی ململانێکان ڕاگەیاندبوو.

بەپێی بڕگەی یەکەمی ئەم ڕێککەوتنە، ئاگربەست تەنیا بە بەرەی ئێران و ئیسرائیل سنووردار نەبووە، بەڵکوو بە ڕاشکاوی هەموو بەرەکانی پەیوەست بە میحوەرەکەی بەرخۆدان و بە لوبنانیشەوە گرتەوە؛ بەو مانایەی کە هەر ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی دژی لوبنان و وڵاتانی دیکە لەم بەرەیەدێت.



بەڵام لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕژێمی زایۆنیستی جارێکی دیکە هێرشەکانی بۆ سەر باشووری لوبنان دەست پێکردەوە؛ پرۆسەیەک کە چاودێران بە پێشێلکارییەکی ڕوونی بڕگەی یەکەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی دەزانن. ئەم هێرشانە لە کاتێکدا بەردەوامن کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە پێی ڕاپۆرتە فەرمییەکان تا ئێستا لە چوارچێوەی ڕێککەوتننامەکەدا پابەند بووە بە بەڵێنەکانی خۆیەوە.

بەردەوامیی ئەم دەستدرێژییانە، سەرەڕای پابەندبوونی ئاشکرای ئەمریکا وەک گەرەنتیکاری ئەم لێکتێگەیشتنە، پرسیاری جددی لەبارەی ڕادەی پابەندبوونی واشنتۆن بە ڕۆڵی خۆی وەک نێوەندگیری و گەرەنتیکار وروژاندووە و کاردانەوەی سیاسی و میدیایی بەربڵاوی لە ناوخۆی وڵاتدا هەبووە.



هەر لەو پێوەندییەدا چەندین ئەندامی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی و شارەزایانی کاروباری نێودەوڵەتی لە وتووێژ لەگەڵ پەیامنێرانی مێهر کاردانەوەیان بەرامبەر بەم کارە نیشان دا و خوازیاری ئەوە بوون کە کۆماری ئیسلامی هەڵوێستێکی ڕوون لە دژی ئەم پێشێلکارییە بگرێتەبەر.



زۆلنوری: ڕێگەی وەستاندنی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان کردەوەیەکی سەربازیی چەقێنەرە



لە وتووێژێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر، حوجەتولئیسلام موجتەبا زۆڵنووری، لە کاردانەوە بە درێژەی هێرشەکانی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر لوبنان سەرەڕای یەکێک لە بڕگەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئێران و ئەمریکا سەبارەت بە ڕاگرتنی ئەم هێرشانە، ڕایگەیاند: پێموایە دانوستانکارانمان لەم ڕووەوە یان کەمتەرخەم بوون یان خافڵ بوون. دەبوو لەم یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنەدا بڕگەیەکیان دابنێن کە پێشێلکردنی هەریەکێک لە بڕگەکانی ڕێککەوتنەکە بە مانای پێشێلکردنی هەموویان دێت؛ واتە یان هەموو شتێکە یان هیچ. دەبوو ئەم خاڵە لەبەرچاو بگیرێت. ئێستا کە ئەم بڕگەیە نەخراوەتە ناوەوە، زۆر گرنگە لە دانوستانەکانی داهاتوو و لە داڕشتنی دەقی ڕێککەوتنێکی ئەگەریدا ئەم بابەتە لەبەرچاو بگرن.



ئاماژەی بەوەشکرد: لە یەکێک لە بڕگەکانی ئەم یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنەدا هاتووە و جەخت لەوە کراوەتەوە کە دەبێت هێرشەکان بۆ سەر لوبنان بوەستێنرێت. ئەگەر دوژمن ئەم بڕگەیە پێشێل بکات و ئێمە لێبوردە بین، ئەم لێبوردەییە دەتوانێت ببێتە هۆی پێشێلکاری زیاتر لەلایەن دوژمنەوە. بەڵام ئەگەر پتەویی و جددی و هەستیاری ئێمە ببینێت، ئەوا پابەند دەبێت بە بڕگەکانی دیکەشەوە.

ئێران دەبێ وەڵامێکی چەقێنەر بە ئیسرائیل بداتەوە.



ڕوونیشی کردەوە: بیرۆکەی ئەوان ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی تەنیا لەبەر ئەوە ڕازییە کە شەڕ لەگەڵ ئەمریکا کۆتایی هاتووە و ئامادە نییە ئەم دۆخە لە پێناوی لوبنان تێک بدات، بەڵام بۆ تێکدانی حیساباتی دوژمن، بە دڵنیاییەوە دەبێ وەڵامێکی چەقێنەر بدەینەوە تا بزانێت جێبەجێکردنی هەموو بڕگەکانی ئەو لێکتێگەیشتنە بۆ ئێران گرنگە.



زۆلنووری زیادی کرد: لەم حاڵەتەدا دوو بارودۆخ دێتە ئاراوە؛ یان ئەمریکا وەڵامی هێرشەکانی ئێران دەداتەوە و پشتیوانی لە ڕژێمی زایۆنیستی دەکات، لەو حاڵەتەدا کارەکانی پشت پەردەی ئەمریکا ئاشکرا دەبێت و هەمووان تێدەگەن کە بەدوای کۆتایی هاتنی شەڕدا نین و ئامانجیان دڵنیابوونە لەوەی کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانمان نەکرێت.



ئەگەر ئەمریکا لایەنگری ئیسرائیل بێت، دەبێت گەرووی هورمز دابخرێت



سەرۆکی فراکسیۆنی بەرگری و دەسەڵاتی نیشتمانیی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: کەواتە ئەگەر ڕووبەڕووی ڕژیمی زایۆنیستی ببینەوە و ئەمریکا کارەکانی ناوەوەی خۆی ئاشکرا بکات و لە دژایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران پشتیوانی ڕژیمی زایۆنیستی بکات، دەبێ دەستبەجێ گەرووی هورمز دابخەین و هەلومەرجی نالەبار بۆیان دروست بکەین. بەڵام ئەگەر ئەمریکا له بەرامبەر هەڵوێستی کۆماری ئیسلامی له بەرامبەر ڕژێمی زایۆنیستی هەڵوێست نەبێت، ڕژێمی زایۆنی بەتەنیا دەمێنێتەوە و تۆڵەی توندیان لێ دەکەینەوە.

ڕژێمی زایۆنی یان پاشەکشە دەکات یان دەشکێت



ناوبراو زیادی کرد: لەم بارودۆخەدا ڕژێمی زایۆنیستی دوو بژاردەی لەبەردەمدایە: یان شەڕ - لەگەڵ ئێران- بەبێ یارمەتی ئەمریکا بەردەوام دەبێت، لەو حاڵەتەدا ئێمە بە یارمەتی خودا لە مەیداندا سەردەکەوین و ئەنجامی خوازراو بەدەست دەهێنین، یان زایۆنیستەکان، بە هۆی کردەوەی کۆماری ئیسلامی، واز لە درێژەدان بە دەستدرێژی لە لوبنان بهێنن و مامەڵە لەگەڵ هاوپەیمانەکانمان نەکەن، کە ئەمەش بۆ کۆماری ئیسلامی خوازراوە.



نوێنەری خەڵکی قوم لە مەجلیسی شۆرای ئیسلامی وتی: سیناریۆی سێهەم ئەوەیە کە ئەمریکا لەگەڵ ڕژێمی زایۆنیستی پێکەوە هەنگاو بنێن، لەو حاڵەتەدا دەگەڕێینەوە بۆ خاڵی یەکەم و گەرووی هورمز دادەخەین، کە بە شێوەیەکی ئاسایی ئەمریکییەکان بەرگەی ئەم دۆخە ناگرن و ناچار دەبن کۆنترۆڵی ئەم ڕژیمە و سەگە هارەکەی بکەن. بۆیە ڕێگای ڕاست ئەوەیە کە ئێمە مامەڵەیەکی جددی و پتەو و یەکلاکەرەوە لەگەڵ دوژمن بکەین بەبێ ئەوەی کات بەفیڕۆ بدەین.