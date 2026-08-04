سەربازانی ئەمریکا هەولێریان بەجێهێشت

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لەگەڵ نزیکبوونەوەی کۆتایی ئەرکی سەربازیی ئەمریکا لە عێراق، هێزەکانی ئەمریکا دەستیان بە گواستنەوەی بەرفراوانی هێز و کەرەستە و سیستەمی بەرگری ئاسمانی خۆیان لە هەولێر کردووە.

سەرچاوە ئەمنی و سیاسییەکانی شاری هەولێر ڕایانگەیاند کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گواستنەوەی هێز و کەرەستە لە نێوان بنکەی حەریر و فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و کۆمەڵگەی کونسوڵخانەی ئەمریکا دەستی پێکردووە.

ئەم جموجۆڵانە بەشێکن لە ئامادەکارییەکان بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی نێوان بەغدا و واشنتۆن بۆ کۆتاییهێنان بە ئەرکی سەربازیی ئەمریکا لە عێراق تا کۆتایی مانگی ئەیلولی ٢٠٢٦.

بەگوێرەی ئەو سەرچاوانە، لە هەمان کاتدا کە ئامێرەکان دەگوازرێنەوە، پرۆسەی کشانەوەی هێزە ناسەربازییەکان، لەوانەش ڕاهێنەر و ڕاوێژکارە ئەمریکییەکان، دەستیپێکردووە.

هەروەها سیستەمی بەرگری ئاسمانی پاتریۆت و سی ڕام لە بنکەی حەریرەوە گواستراوەتەوە بۆ کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر.

سەرچاوە ناوخۆییەکان جەختیان لەوە کردەوە کە بەپێچەوانەی هەندێک ڕاپۆرت، سیستەمی پاتریۆت و سی ڕام لە عێراق نەکێشراوەتەوە و بۆ شوێنێکی دیکە گواستراوەتەوە تەنها بۆ دابینکردنی ئاسایش بۆ ناوەندە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا لە هەولێر. پێشتریش بەشێک لە کەرەستە و چەکەکان ڕادەستی هێزی پێشمەرگە کرابوون.

ئەم جموجۆڵانە سەرەرای ڕاپۆرتەکانی پێشووتر سەبارەت بە کشانەوەی وردە وردەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق ڕوودەدەن.

بەگوێرەی ڕێککەوتنی نێوان بەغدا و واشنتۆن، تا کۆتایی مانگی ئەیلولی 2026، نوێنەرایەتی سەربازی ئەمریکا کۆتایی دێت، هەرچەندە هاوکاریی مەشق و ڕاهێنان و ئاڵوگۆڕی زانیاری و هەماهەنگی لە شەڕی دژی داعش بەردەوام دەبێت.

لە ئێستادا بنکەی ئاسمانی حەریر دوایین بنکەی سەربازی ئەمریکایە لە عێراق و پێشتریش هێزەکانی ئەمریکا بنکەی عەین ئەسەدیان لە پارێزگای ئەنبار چۆڵکردووە.

هاوکات ژمارەیەک لە سیاسەتمەدارانی هەرێمی کوردستان نیگەرانی خۆیان لە دەرئەنجامەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەربڕیوە.

هۆشداریشیان داوە کە کەمکردنەوەی بوونی سەربازی ئەمریکا بۆشایی ئەمنی دروست دەکات و جەختیان لەسەر ئەوە کردووەتەوە کە حکومەتی فیدراڵی عێراق ڕێوشوێنی پێویست بگرێتەبەر بۆ پاراستنی سەقامگیری و ئاسایش.

هەروەها شارەزایانی ئەمنی پێیان وایە هەرچەندە شوێنی نوێی سیستەمی پاتریۆت بە هۆکاری ئەمنی ڕانەگەیەندراوە، بەڵام سیستەمەکە لە هەولێر دەمێنێتەوە و لەگەڵ سیستەمی سی ڕام و کەرەستەی دژە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، بەرپرسیار دەبێت لە پاراستنی دامەزراوە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا.