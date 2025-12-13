سەرۆکی ڕێکخراوی بانگەشەی ئیسلامی: زلهێزان بۆ ئاگربڕ دەپاڕانەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجەتولئیسلام محەمەد قومی سەرۆکی ڕێکخراوی بانگەشەی ئیسلامی، ئەوڕۆ شەممە 22ی سەرماوەز لە جەژنی لەدایکبوونی مێهرەبانی لە زانکۆی دەنگ‌وڕەنگی ئێراندا، وتی: ئەوانەی خۆیان بە خاوەن بەهێزترین ئەرتەشی جیهان و باڵادەستی دنیا دەزانن، پاش شەڕی 12 ڕۆژە، بۆ ئاگربڕ دەپاڕانەوە.

ناوبراو بە ئاماژە بە زەروورەتی گێڕانەوەی ئازایەتی و زیرەکی و تەگبیری فەرماندەکان و یارمەتیدەرانیان لە شەڕی 12 ڕۆژە، وتیشی: ئەگەر بەرپرسێک سەرپێچی کرد و بەلارێدا ڕوویشت، دەبێ بە هەمان شێوە هەڵەکانی بگێڕدرێتەوە و داواکاری لێ بکرێت و مافی خەڵکی لێ بستێندرێتەوە.