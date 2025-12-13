  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٢٢ ١٨:٢٩

سەرۆکی ڕێکخراوی بانگەشەی ئیسلامی: زلهێزان بۆ ئاگربڕ دەپاڕانەوە

سەرۆکی ڕێکخراوی بانگەشەی ئیسلامی وتی: ئەوانەی خۆیان بە خاوەن بەهێزترین ئەرتەشی جیهان و باڵادەستی دنیا دەزانن، پاش شەڕی 12 ڕۆژە، بۆ ئاگربڕ دەپاڕانەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجەتولئیسلام محەمەد قومی سەرۆکی ڕێکخراوی بانگەشەی ئیسلامی، ئەوڕۆ شەممە 22ی سەرماوەز لە جەژنی لەدایکبوونی مێهرەبانی لە زانکۆی دەنگ‌وڕەنگی ئێراندا، وتی: ئەوانەی خۆیان بە خاوەن بەهێزترین ئەرتەشی جیهان و باڵادەستی دنیا دەزانن، پاش شەڕی 12 ڕۆژە، بۆ ئاگربڕ دەپاڕانەوە.

ناوبراو بە ئاماژە بە زەروورەتی گێڕانەوەی ئازایەتی و زیرەکی و تەگبیری فەرماندەکان و یارمەتیدەرانیان لە شەڕی 12 ڕۆژە، وتیشی: ئەگەر بەرپرسێک سەرپێچی کرد و بەلارێدا ڕوویشت، دەبێ بە هەمان شێوە هەڵەکانی بگێڕدرێتەوە و داواکاری لێ بکرێت و مافی خەڵکی لێ بستێندرێتەوە.

