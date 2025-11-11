هاکان فیدان: سەبارەت بە بەرنامەی ئەتۆمی ئێران لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا گفتوگۆمان کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لە شرۆڤەی دیدارەکانی خۆی لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا لە واشنتۆن یەکێک لە پرسە سەرەکیەکانی ئەو گفتوگۆگەلەی دۆخی بەرنامەی ئەتۆمی ئێران وەسف کرد.



فیدان لە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی وتی: لە دیدارەکاندا، دۆخی ئێستای ئەمریکا لە ڕەوتی دانوستانە ئەتۆمیەکانی ئێران و هەنگاوگەلێک کە دەتوانێت لە درێژەدا هەڵبگیردرێت، لێک درانەوە. ئەو بابەتە نەک بۆ ئێران بەڵکوو هەموو ناوچەکە گرینگایەتی زۆری هەیە، چونکوو هەر گۆڕانکاریەک لە ئەو بارەوە دەتوانێت هاوکێشە ئەمنی و ئابووریەکانی ڕۆژهەڵاتی ناڤین بخاتە ژێر کاریگەریەوە و هەموومان دەزانین ناسەقامگیری لە ئەو بارەوە دەتوانیت ئاڵۆزیەکان لە کەنداوی فارس، عێراق و سووریا زیاد بکاتەوە.



















