پەرلەمانتارێکی تورک هێرش دەکاتە سەر پڕۆسەی ئاشتی و کورد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، یۆکسێل ئەرسەلان پەرلەمانتاری پارتی باش لە ئەنقەرە، لە کاردانەوە بە چالاکیی "کۆمیسیۆنی هاوڕیزی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی" کە لە پێناو ڕێخۆشکردن بۆ پڕۆسەی ئاشتی و چارەسەریی پرسی کورد لە پەرلەمانی تورکیادا پێکهاتووە، لە یادداشتێکدا کە لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا بڵاوی کردەوە، ئیدعای کرد کە ئەو کۆمیسیۆنە لە ژێر سێبەری ئیمرالی و قەندیلدا سەری هەڵداوە و هەوڵی سەرخستنی دۆزەکانی ئۆتۆنۆمی بۆ کوردەکان، پێکهاتنی ئەرتەشی کوردی، بەفەرمی‌ناسینی زمانی کوردی و گەڕانەوەی ئەندامی پەکەکە دەدات.

ئەو پەرلەمانتارە لە درێژەدا بە بەکارهێنانی وەسفگەلێکی وەک "ناونیشانی نوێدان بە خەیانەت بە گەلی تورک" و هەوڵ بۆ "پاکژیی بانگەوازی ئۆجەلان و ڕێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە" بۆ "کۆمیسیۆنی هاوڕیزی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی"، ڕاشیگەیاند کە پارتەکەی لە پێناو پێشگری لە "بێ‌ڕێزی بە کەرامەتی تورک و سەروەریی کۆماری تورکیا"، نەیویستووە لەو کۆمیسیۆنەدا بەشدار بێت.

یۆکسێل ئەرسەلان لە کۆتاییدا، کۆمیسیۆنی ئاشتەوایی پەرلەمانی تورکیای بە پێشخستنی مژارگەلێکی وەک "ئۆتۆنۆمی‌دان بە کوردەکان"، "بستنەوەی دەستووری تورکیا بە ناوگەلێکی هاوپەیوەند بە پرسی ئیتنیکی لەبری گەلی تورک"، "پێشگری لەدانانی پارێزگار بۆ ڕۆژهەڵات و باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیا"، "پێکهێنانی ئەرتەشی کورد"، "دانانی وەزیری ناوخۆ و دەرەوە لە کوردستاندا"، "بەفەرمی ناسرانی زمانی کورد" و گەڕانەوەی بە کۆمەڵی ئەندامانی پەکەکەی دانیشتووی قەندیل و ئۆردووگاکان و ئەورووپا"، تۆمەتبار کرد و جەختی کرد کە ئەو کارانە، "ناونیشانێکی نوێ و بێ‌وێنە دەدا بە خەیانەت بە گەلی تورک و تورکەکان و کۆماری تورکیا" و هەوڵێکە بۆ پاککردنەوەی ئۆجەلان و ڕێکخراوە تیرۆریستییەکەی.