دوو کۆنگ فوو کاری کورد لە کێبڕکێی جیهانی میدالیای زێڕیان بردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کێبڕکێی جیهانی کۆنگ فووی ئازاد لە ڕۆژانی 13 بۆ 15 سەرماوەز لە شاری بورسای تورکیا و بە بەشداری وەرزشوانانێک لە وڵاتانی جیاوازەوە بەڕێوە چوو.



سرویس کردستان - کژوان زندی، کونگ فوکار کردستانی و تنها نماینده استان در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ ترکیه، در رده بزرگسالان و وزن ۶۰- کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.



لە ئەو کێبڕکێیانە کەژوان زەندی تەنیا نوێنەری پارێزگای کوردستان لە ئاستی تەمەنی گەورەساڵان و لە کێشی 60- کیلۆگرام توانی سەرجەم ڕکابەرەکانی بباتەوە و میدالیای زێڕ لە مل بکات.



هەروەها کوردێکی دیکەی خەڵکی شاری بۆکان بە ناوی مەتین قادرپوور لە ئاستی تەمەنی گەورەساڵان و کێشی 65 کیلۆگرام توانی بە سەر ڕکابەرەکانیدا سەرکەوێت و میدالیای زێڕ بەدەست بهێنێت.



هەروەها هەڵبژاردەی نەتەوەیی ئێران لە بەشی گرووپیدا دوای ئازەربایجان و قەزاقستان، پلەی سێهەمی بەدەست هێنا.















