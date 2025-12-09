بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەدار ئەبوولفەزل شکارچی جێگری فەرهەنگی و شەڕی نەرمی ئەرکانی گشتیی هێزی چەکداری وتەبێژی باڵای ئەو هێزە، سەبارەت بە کۆپی‌کردنی درۆنی شاهیدی 136 لە لایەن زلهێزانی جیهانی، وتی: ئەمە شانازییەکە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران کە زلهێزانێکی وەک ئەمریکا کە ئیدعای تەکنۆلۆژیای ڕۆژی سەربازی دەکەن لە بەرامبەر درۆنی بەرهەمی ئێراندا بەچۆکدا هاتوون و بۆ قەرەبووی بۆشاییەکانیان دەستیان داوەتە کۆپی‌کردنەوەی.

وتیشی: ئەوڕۆکە گەلانی جیهان چاویان لە پێشکەوتەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە و هێزی هەوافەزای سپای پاسداران بۆتە دڕکی چاوی سیستەمی داگیرکەری جیهانی و باش دەزانن کە لە ئەگەری هەر جۆرە هەڵەیەک، وەڵامێکی لێبڕاوانەتر لەوی ڕابردوویان بەر دەکەوێت.