بریندار بوونی هەشت پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بە هۆی برووسکە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەگوێرەی زانیارییەکان لەگوندی خەتێ لەبالیسان، هەورە بروسكە لە هەشت پێشمەرگەی داوە لەکاتی دەوام لە سەنگەردا و برینداربوون.

پێنج لەو پێشمەرگانە لە نەخۆشخانەكانی راپەڕین چارەسەر دەكرێن و یەكێكی دیکەشیان گواستراوەتەوە بۆ سلێمانی.