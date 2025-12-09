  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١٨ ٢١:٣٣

بریندار بوونی هەشت پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بە هۆی برووسکە

هەشت پێشمەرگە بەهۆی هەورەبروسكە لە گوندی خەتێ لە دۆڵی بالیسان برینداربوون.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەگوێرەی زانیارییەکان لەگوندی خەتێ لەبالیسان، هەورە بروسكە لە هەشت پێشمەرگەی داوە لەکاتی دەوام لە سەنگەردا و برینداربوون.
پێنج لەو پێشمەرگانە لە نەخۆشخانەكانی راپەڕین چارەسەر دەكرێن و یەكێكی دیکەشیان گواستراوەتەوە بۆ سلێمانی.

