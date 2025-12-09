بریندار بوونی هەشت پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بە هۆی برووسکە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەگوێرەی زانیارییەکان لەگوندی خەتێ لەبالیسان، هەورە بروسكە لە هەشت پێشمەرگەی داوە لەکاتی دەوام لە سەنگەردا و برینداربوون.
پێنج لەو پێشمەرگانە لە نەخۆشخانەكانی راپەڕین چارەسەر دەكرێن و یەكێكی دیکەشیان گواستراوەتەوە بۆ سلێمانی.
هەشت پێشمەرگە بەهۆی هەورەبروسكە لە گوندی خەتێ لە دۆڵی بالیسان برینداربوون.
