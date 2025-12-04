سێ سیناریۆ بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەرز بوونەوەی ئاستی ئاڵۆزیەکان لە نێوان پارتی و یەکێتی دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق، ڕەوتی پێکهێنانی کابینەی نوێی هەرێمی بردووەتە نێو قۆناغێکی هەستیار و پێچراوەوە. هەر دوو پارتەکە یەکتر بە زیادەخوازی و لەمپەر دروست کردن تاوانبار دەکەن و دانوستانەکان لە ئەو بارەوە گەییشتووەتە بنبەست.



هەڵوێستی پارتی



ڕێبەرانی پارتی دەڵێن کە لە ڕەوتی دابەش کردنی پۆستەکان ئەوپەڕی دەس باوی و نەرمیی نواندووە و زیاتر لە بەشی ڕاستەقینەی یەکێتی لە کورسیەکانی پەرلەمانی، پێیان داوە. بەم حاڵەوە بە وتەی ئەوان، یەکێتی هێشتا خوازیاری خاڵی زیاترە و ئەو ڕەوتە درێژتر دەکاتەوە.



مەسعوود بارزانی جەختی کردووە کە پارتەکەی لەمەوبەدوا نە ئەوەندە دەس باو دەبێت و نە ئەوەندەش نەرمی دەنوێنێت.

هەڵوێستی یەکێتی



لەلایەکی دیکەشەوە، یەکێتی پێی وایە کە قبووڵ کردنی پۆستەکانی سەرۆک وەزیری و سەرۆک کۆمار بۆ پارتی لەلایەن یەکێتیەوە، خۆی نیشاندەری زیاترین ئاستی نەرمی نواندن بووە؛ لە حاڵێکدا کە پارتی تەنیا 63 لەسەد لە سەرجەم 67 کورسیەکەی لەبەردەستە.





سێ سیناریۆی بەردەم پێکهێنانی کابینەی هەرێم



هاوکات لەگەڵ بنبەستی سیاسی، ئێستا سێ سیناریۆی سەرەکی بۆ داهاتووی حکومەتی هەرێم لە ئارادایە:



1. ڕێککەوتنی گشتی بەغدا-هەولێر بە ناوبژیوانی ئەمریکا



ئەم سیناریۆیە زیاترین ئەگەری هەیە بێتە دی کە دوو پارتەکە لەوانەیە سەرجەم پۆستەکانی هەرێم و بەغدا لە چوارچێوەی پاکێجێکی سیاسی دابەش بکەن. لە ئەم حاڵەتەدا، دەستێوەردان و ناوبژیوانی ئەمریکا ڕۆڵی دیاریکەری دەبێت. ئەو سیناریۆیە دەتوانێت ڕێگا بۆ ڕێککەوتنێکی سەقامگیر لە نێوان دوو حزبەکە بکاتەوە.



2. پێکهێنانی کابینە لەلایەن پارتی دیمۆکراتەوە بە بێ بەشداری یەکێتی



ئەگەر دانوستان شکست بهێنێت، پارتی لەوانەیە بژاردەی پێکهێنانی کابینە تاک لایەنە چالاک بکاتەوە. ئەو حزبە دەتوانێت بە ڕاکێشانی 9 نوێنەری دیکە، بگاتە زۆرینەی 51 کورسی و بە بێ بەشداری یەکێتی حکومەت پێک بهێنێت. لە ئەو دۆخەدا، پۆستە لەبەرچاو گیراوەکان بۆ یەکێتی بەتاڵ دەمێنێتەوە هەتا ئەو کاتەی کە لەوانەیە لە کۆتاییدا، وەکوو ساڵی 2019، لە ژێر گوشاری سیاسی و ئیداری ناچار بێت قبووڵیان بکات.



3.بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنی پێشوەختە



سیناریۆی سێهەم، واتا بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنی پێشوەختە لە هەرێم، لاوازتر لە دوو بژاردەکەی دیکەیە. هەرچەندە پارتی پێی وایە کە دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق، هاوکێشەی سیاسی ناوخۆی هەرێم لە قازانجی ئەو حزبە گۆڕدراوە و دەتوانێت لە ڕێگای هەڵبژاردنی نوێیەوە مەودای خۆی لەگەڵ یەکێتی بەرز بکاتەوە، بەڵام جێبەجێ کردنی ئەو سیناریۆیە دژوارە.





