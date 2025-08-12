21 هەزار گومانلێکراو لە شەڕی ئێران و ئیسڕائیلدا دەستگیر کراون

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار مونتەزولمەهدی وتەبێژی پۆلیس، سەبارەت بە کردەوەی پۆلی لە سەردەمی هەستیاری شەڕی 12 ڕۆژە وتی: لە ئەو ماوەیەدا تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بووە بەرەیەکی گرینگ لە شەڕ و پۆلیسی فەتا بە شوێنگیری کردنی زیاتر لە 5700 دۆسیەی تاوانی سایبری، لەوانە کڵاوبەرداریی ئۆنلاین و لێکدانەوەی نایاسایی، ڕۆڵی کاریگەری گێڕا.
ناوبراو زیادی کرد: یەکێک لە سەرکەوتنە بەرچاوەکانی ئێمە پووچەڵ کردنەوەی پیلانی کۆبوونەوە لە گۆڕەپانی فەلەستین بوو کە بە هاوئاهەنگی بەجێگا، پیلانی دوژمن شکستی هێنا.
هەروەها سەبارەت بە ڕووداوی زیندانی ئێڤین جەخت یکرد: یەکینە ئەمنیەتییەکانی تاران لە کەمتر لە 5 خولەکدا لە شوێنەکە ئامادەبوون و توانیان 127 زیندانی کە دەیانەویست هەڵبێن، دەستگیر بکەن. جگە لە ئەوە بۆمبە نەتەقاوەکان بناسنەوە و زیاتر لە 15 بریندار بۆ نەخۆشخانە بگوازنەوە.
وتەبێژی پۆلیس لە دەستگیری 21 هەزار گومانلێکراو لە شەڕی 12 ڕۆژە بە ڕاپۆرتی خەڵک و پووچەڵ کردنەوەی پیلانە مەیدانییەکانی دوژمن هەواڵی دا.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار مونتەزولمەهدی وتەبێژی پۆلیس، سەبارەت بە کردەوەی پۆلی لە سەردەمی هەستیاری شەڕی 12 ڕۆژە وتی: لە ئەو ماوەیەدا تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بووە بەرەیەکی گرینگ لە شەڕ و پۆلیسی فەتا بە شوێنگیری کردنی زیاتر لە 5700 دۆسیەی تاوانی سایبری، لەوانە کڵاوبەرداریی ئۆنلاین و لێکدانەوەی نایاسایی، ڕۆڵی کاریگەری گێڕا.
Your Comment