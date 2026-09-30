ئەکسیۆس پاگەندەیەکی گەورە سەبارەت بە شەڕی ئێران و ئەمریکا بڵاو دەکاتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ئەکسیۆس، ئەم هەواڵدەرییە ئەمریکییە لە زنجیرەیەک ڕاپۆرتی هەڕەشەئامێزدا ئیدیعای کردووە کە ڕەنگە ترامپ دوای هەڵبژاردنەکان فەرمانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی بەرفراوان دژی ئێران بکات.
هەروەها ئەو دەزگای میدیاییە لە یەکێک لە بانگەشەکانیدا تەحەدای پێشکەوتنەکانی دانوستانەکانی کرد و بانگەشەی ئەوەی کرد کە واشنتۆن ناتوانێت داواکارییەکانی لایەنی ئێرانی قبووڵ بکات.
ئاکسیۆس بە پشت بەستن بە سەرچاوە ئاگادارەکانی خۆی بانگەشەی ئەوەی کرد کە تیمی دانوستانکاری ئێران جەختی لەوە کردەوە کە تاران هیچ ئیمتیازێک نادات تا ئەو کاتەی ئەمریکا ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ نەکات (گەڕانەوە بۆ یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن).
ئەمە لە کاتێکدایە کە چاودێرانی سیاسی هەڵسەنگاندن بۆ بڵاوکردنەوەی ئەم جۆرە ڕاپۆرتانە دەکەن لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکاندا وەک بەشێک لە شەڕی دەروونی و فشارە سیاسییەکانی ڕەوتە توندڕەوەکان لە ئەمریکا بۆ کاریگەریکردن لەسەر پرۆسەی دانوستان.
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