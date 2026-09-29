دەقی نامەکەی سپای پاسداران بۆ گەلی ئەمریکا؛ کۆتایی ئەم شەڕە چلۆن دەبێت؟

بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە نامەکەی سپای پاسداراندا هاتووە:حەوت مانگ لەمەوبەر، سوپای دەستدرێژکاری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکان لە تاوانێکی شەڕدا بە هێرشکردنە سەر قوتابخانەی میناب و کوشتنی ١٦٨ منداڵی قوتابخانە و لە هەمان کاتدا هێرشی کردە سەر نووسینگەی ئیمام سەید عەلی خامنەیی، ڕێبەری شۆڕشی ئیسلامی، و شەهیدکردنی ئەو بەڕێزە و بنەماڵەکەی، لەنێویاندا نەوە ١٤ مانگەکەی، شەڕێکیان لە دژی ئێران دەستپێکرد، لەو کاتەوە تا ئێستا زیاتر لە سێ هەزار و 600 کەس کە زۆربەیان خەڵکی مەدەنین کە 400 منداڵیان تێدایە شەهید بوونە، هەروەها 8 زانکۆ و 3 نەخۆشخانە و 8 قوتابخانە بۆردومان کراون. بەڵام سەرەڕای ترسنۆکی و تاوانکاری بێ وێنە لەم شەڕەدا، ئەمریکا و ئیسرائیل بە توندی شکستیان هێنا و شۆڕشی ئیسلامی سەرکەوتنێکی یەکلاکەرەوەی بەدەستهێنا.

لە مێژووی شەڕە بێکۆتاکانی ئەمریکادا، ڕاستی یەکەم قوربانی بووە و گەلی ئەمریکا قوربانی هەمیشەیی ئەو شەڕانە بووە. باجدەرانی ئەمریکی پارەی ئەم شەڕانە دەدەن، بۆیە مافی خۆیانە ئەو ڕاستییانە بزانن کە لێیان دەشاردرێتەوە. با بە چەند پرسیارێک دەست پێ بکەین.

بۆچی ئێران سەرکەوت و سوپای ئەمریکا بە بودجەی ساڵانەی 100 هێندەی هێزی چەکداری ئێران و سەدان هێندەی چەک و کەرەستە، لە شەڕی کۆماری ئیسلامی دۆڕان؟

ئایا ئێرانییەکان دوژمنایەتی گەلی ئەمریکا دەکەن؟ ئەگەر نا، بۆچی گەلی ئێران دروشمی “مەرگ بۆ ئەمریکا” دەڵێنەوە؟ ئایا ئیدیعای حکومەتی ئەمریکا کە دەڵێت سوپای پاسداران ڕێکخراوێکی تیرۆریستییە ڕاستە؟

بۆچی هەوڵی ٤٨ ساڵەی ڕژێمی ئەمریکا بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی گەلی ئێران بەردەوام شکستی هێناوە؟

بۆچی حکومەتی ئەمریکا بەم خێراییەی ئێستای بەرەو خراپی دەڕوات؟

ئەم شەڕە چی بەسەر دێت؟ چۆن گەلی ئەمریکا دەتوانێت خۆی لە دەرئەنجامەکانی دەستدرێژییە دڕندانەیەکەی ڕزگار بکات و لە داڕمانی نزیک ڕزگاری بێت؟

ئەمانە ئەو بابەتانەن کە پێمان خۆشە لەم نامە دڵسۆزانەدا لەگەڵتان باسی بکەین. ئەگەر گومانتان لە ڕاستگۆیی ئێمە هەیە، دەتوانیت گەشتێکی کورت بۆ هەر بەشێکی ئێران بکەن کە حەزتان لێیە، تەنانەت گەرووی هورموزیش و بە شێوەیەکی تاکەکەسی ڕاستی لێدوانەکانمان تاقی بکەنەوە.

فاکتەرەکانی پشت سەرکەوتنی ئێران لە بەرامبەر لەشکرکێشی ئەمریکا

بۆچی ئێران بە بودجەی ساڵانەی بەرگری بەرامبەر بە سەد لە بودجەی بەرگری ئەمەریکا توانی شەڕەکە بباتەوە؟

بۆ دیاریکردنی براوەی شەڕەکە دەبێت بزانین کام لایەن ئامانجی خۆی بەدەستهێنا. بەرپرسان و دامودەزگاکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە سەرەتادا ڕایانگەیاند کە ئامانجی هێرش بۆ سەر ئێران "گۆڕینی حکومەتی کۆماری ئیسلامی" و "هەڵوەشاندنەوەی ئێران" بووە. بەڵام دوای شکستهێنان لەم دوو ئامانجەدا، هەموو هەفتەیەک ئامانجێکی نوێیان پێشنیار کرد لە شەڕێکدا کە ستراتیژ نەبێت:

"تەسلیمبوونی بێ مەرجی ئێران"، "دەستبەسەرداگرتنی دوورگەی خارگ و زاڵبوون بەسەر نەوتی ئێران"، "هێرشی وشکانی و دەستبەسەر داگرتنی خاکی ئێران"، "لەناوبردنی هەموو ژێرخانی پیشەسازی"، "لەناوبردنی هەموو ژێرخانی وزە و بردنەوەی ئێران بۆ سەردەمی بەردین"، "لەناوبردنی شارستانیەتی ئێران"، "بەڕێوەبردنی ئۆپەراسیۆنی ئازادی و دەستبەسەرداگرتنی گەرووی هورمز"، "ڕێگریکردن لە هەناردەکردن و هاوردەکردنی گەرووی هورمز"، "لەناوبردنی پیشەسازیی ئەتۆمی". "لەناوبردنی توانای مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان"، "لکاندنی گەرووی هورمز بە خاکی ئەمریکا و سەپاندنی باجی 20%"، "لەناوبردنی بەرگری ئاسمانی و دەستبەسەرداگرتنی ئاسمانی ئێران"، و "کۆتاییهێنان بە پشتیوانی ئێران بۆ بەرخۆدانی ئیسلامی" 13 ئامانجی نوێ بوون کە سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە کاتی شەڕدا دوای شکستهێنان لە دوو ئامانجی یەکەم پێشنیاری کرد.

ئەمریکا و ئیسرائیل هەزاران بۆمب و مووشەکیان خستە سەر بینای ئۆفیس و نیشتەجێبوون و چەکی کۆنی ئاسایی و ژێرخانی لاوەکی سەربازی و مەدەنی، بەڵام جگە لە وێرانکردنی بەشێک لە پیشەسازی ئەتۆمی و ژمارەیەکی سنووردار لە شوێنی بەرگری، هیچ پێشکەوتنێکیان لە ئامانجە ڕاگەیەندراوەکانیاندا نەکرد.

ئێستا دوای ٧ مانگ لە شەڕی دڕندانە، سوپای ئەمریکا بە بوودجەی ساڵانەی سەد ئەوەندەی ئێران و سەدان هێندەی کەرەستەکانی، سەرەڕای وەرگرتنی هاوکاری سوپای ئیسرائیل (بە بانگەشەی چوارەم بەهێزترین هێزی چەکداری جیهان)، هیچ کام لە ١٥ ئامانجە ڕاگەیەندراوەکەی بەدەست نەهێناوە. ئامانجی شاراوەی شەڕەکە کە لەبیرکردنی تاوانە قێزەونەکانی ئیسرائیلە لە فەلەستین، تا ئێستا بەدی نەهاتووە و دۆسیەی کۆمەڵکوژی غەززە لە پێشەنگی نیگەرانییەکانی بیروڕای گشتی جیهاندا ماوەتەوە.

ڕۆژێک ئێران تەنیا ڕێگری لە دوژمن نەکرد لە گەیشتن بە ئامانجەکانی. سەرکەوتنە گەورەکە ئەوە بوو کە هەژموونی سوپای ئەمریکا تێکچوو و ئەمریکا لەم شەڕەدا لە پلیکانەی زلهێزەوە ڕاکێشرایە خوارەوە. ئەم سەرکەوتنە گەورەیەی ئێمە شکستێکی قەرەبوو نەکراوە بوو بۆ خۆبەزلزاەکان. زیاتر لە ٢٠٠ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ستراتیژی گرانبەها، ١٢ فڕۆکەی سووتەمەنی و گواستنەوە، ٣٠ فڕۆکەی جەنگی، لانیکەم یەک فڕۆکەی ئاواکس، دەیان کۆپتەر، دەیان سیستەمی ڕادار و بەرگری ئاسمانی زۆر گرانبەها و زیاتر لە ٣٥٠ یەکەی دامەزراوە و ژێرخانی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لەناوچوون. توانای ئۆپراسیۆنی 18 بنکەی ئەمریکی لە ناوچەکە نزیک بوو لە سفر.

هۆکاری سەرەکی سەرکەوتنی ئێران

هۆکاری سەرەکی سەرکەوتنی ئێران، فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەک نییە. ئەمریکا و ئیسرائیل زیاتر مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و جۆرەها چەکی تریان هەیە کە ئێمە نیمانە. هۆکاری سەرەکی سەرکەوتنمان سێ شتە: مەکتەب، یەکتاپەرستی بەرز و جیهانبینی قورئان، ئیمان و یەکڕیزیی میللەت لە دەوری مەکتەبی قورئان و سەرکردایەتی ئیلاهی.

قوتابخانە

نەتەوەیەکی یەکگرتوو کە لە دەوری ئەم قوتابخانەیە کۆببێتەوە.

سەرکردەیەکی شایستە و ڕاستگۆ

شکستی ئەو فەرماندانەی کە شانازییان بە چەکی ناوازە و بێشومارەکانیانەوە دەکرد لە لایەن سوپایەکی ماندوو و کە ٧٠ ساڵە بەبێ پچڕان شەڕی بێهودە و بێ ئەنجامیان دەکرد، شتێکی سەیر و چاوەڕواننەکراو نەبوو. ئیمپراتۆریەتە گەورەکانی مێژوو هەموویان لەم جۆرە هەلومەرجەدا ڕووخاون.

سوپایەک کە نەزانێت بۆچی دەبێت بەردەوام لێرە و لەوێ لە جیهاندا شەڕ بکات؟ بۆچی دەبێ بچێتە ناو ئەو شەڕانەی کە دەرئەنجامێکی خۆش و سوودبەخشی نەبووە؟ بۆچی دەبێت ژیانی خۆی بخاتە مەترسییەوە بۆ دەستەیەکی حوکمڕانی ستەمکار کە هەرگیز بەرژەوەندی شەخسی لەپێناو ئامانجە نەتەوەیی و ئایینییەکاندا نەکاتە قوربانی؟ بۆچی دەبێ لە پێناو ڕژێمی بەربەری و قۆرخکاری ئیسرائیلدا بجەنگێت؟ بۆچی دەبێت ئایدۆلۆژیایەک پەیڕەو بکات کە پابەند نەبێت بە هیچ سنوورێکی مرۆیی و بەهایەکی ئەخلاقیەوە؟ بیرکردنەوەیەک کە ستەمکاری تێدا ناشیرین نەبێت، شەرمەزاری ئەوە دەهێنێت کە بە منداڵکوژ و تاوانبار بۆ سوپا ناوزەد بکرێت. سوپایەک کە هیچ نمونەیەکی شەرەفمەندی نییە و ناچارە ئیلهام لە فیلمە فانتازیاکان و یارییە توندوتیژەکانی کۆمپیوتەر وەربگرێت. هەموو ئەم کێشانە کە هەریەکەیان بە تەنیا بەسە بۆ شکستپێهێنانی سوپایەک، لە کەموکوڕییەکی بنەڕەتییەوە سەرچاوە دەگرن: "نەبوونی سەرکردایەتییەکی لێهاتوو".

بەڵام هۆکاری سەرەکی شکستی ئەمەریکا بەو جبەخانە بەرفراوانەیەوە تەنها نەبوونی سەرکردایەتییەکی لێهاتوو نییە، بەڵکو ئەگەر فەرماندەی گشتی هێزەکانی ئەمریکا بپێویت، وەک چۆن سەرکردایەتی لە ئێراندا دەپێورێت، بە پێوەرەکانی زانست و حیکمەت و ڕاستگۆیی و پاکی و تەقوا و ئازایەتی و هۆشیاریی سەردەمەکە، دان بەوەدا دەنێیت کە بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر و باوەڕپێنەکراو هەڵبژێردرا، 100% پێچەوانەی ئەم نیشاندەرە دروستانەی لێهاتووییە.

ئاسایشی نەتەوەیی و خوێنی سوپای ئەمریکا بە کەسێک سپێردراوە کە نەک هەر درۆزنێکی ئاشکرایە، بەڵکوو لە ڕادەبەدەر تەماحکار و تەماحکارە؛ لە پەیوەندییەکانی لەگەڵیاندا بەرتیل لە وڵاتە دەوڵەمەندەکان وەردەگرێت و لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە کەسییەکانی خۆی لەگەڵیاندا مامەڵە دەکات. لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا، ئەندامانی خێزانەکەی و هاوبەشە بازرگانییەکانی بەکاردەهێنێت بۆ نوێنەرایەتیکردنی ئەمریکا لەبری دامەزراوە فەرمییەکان، تەنانەت تۆن بۆ شەڕەکە دادەنێت نەک لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی ئەمریکا بەڵکوو لەسەر بنەمای پڕکردنەوەی گیرفانی خۆی و کڕین و فرۆشتنی پشکەکان بۆ خۆی و ئەوانەی دەوروبەری.

زۆر ڕوونە لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دوو سەرکردەیەدا پشتگیری کێ دەکرێت؛ و ڕوونە کە لە شەڕی نێوان ئیماندارانی ستەملێکراو و دادپەروەری و حکومەتی ستەمکار و شەڕانگێزی ئەمریکادا، خودا هەرگیز لە لای سوپای ستەمکار و منداڵکوژەکان ناوەستێت.

ئایا ئێرانییەکان دوژمنایەتییان بەرامبەر گەلی ئەمریکا هەیە؟ ئەگەر نا، بۆچی دروشمی “مەرگ بۆ ئەمریکا” دەڵێنەوە؟ پەیوەندی نێوان سوپای پاسداران و تیرۆریستان چییە؟

ئازاری هاوبەشی نەتەوەکانی ئێران و ئەمریکا

نەتەوەی ئێران و نەتەوەی ئەمریکا هەریەکەیان بە جۆرێک لە جۆرەکان گیرۆدەی زوڵمی فەرمانڕەواکانی کۆشکی سپین. ڕەگی ئازاری هاوبەشی ئێمە و ئێوە ئەوەیە کە حاکمە دیکتاتۆرەکانی کۆشکی سپی کە بە پڕوپاگەندەی درۆ دەنگ کۆدەکەنەوە، نوێنەری ڕاستەقینەی گەلی ئەمریکا نین، بەڵکوو نوێنەری سەرمایەدارە گەورەکانی زایۆنیستین. بۆ ڕازیکردنیان نەک هەر مافی گەلانی دیکە لە ناو دەبەن، بەڵکوو مافەکانی ئێوەش لەناو دەبەن و هەمیشە بەرژەوەندی زایۆنیستەکان لە بەرژەوەندی گەلی ئەمریکا پێ باشترە. ئەو زوڵمەی کە سەرکردەکانی کۆشکی سپی بەسەر گەلی ئەمریکادا دەیکەن، کەمتر نییە لە چەوساندنەوەی گەلانی دیکە، ڕەنگە زیاتریش بێت. ئاماژەکان زۆرن بۆ تێگەیشتن لەم واقیعە.

ئەمریکا 4%ی دانیشتووانی جیهانی هەیە، بەڵام 20%ی زیندانییەکانی جیهان لە زیندانەکانی ئەمریکادان، لە کاتێکدا زۆرێک لەو کردەوانەی کە لە وڵاتانی دیکە بە تاوان دادەنرێت، لە ئەمریکا تاوان نین.

ساڵانە زیاتر لە 1300 ئەمریکی لە شەقامەکاندا بەبێ هیچ دادگاییکردنێک لەلایەن پۆلیسەوە تەقەیان لێدەکرێت و دەکوژرێن، ئەمەش ئامارێکە تەنانەت لە چین و هیندستانیشدا بێ وێنەیە کە ژمارەی دانیشتووانی هەریەکەیان ملیار و نیوێکە.

دەسەڵاتدارانی کۆشکی سپی سیاسەتی "دابەشکردن و حوکمڕانی"یان نەک تەنها بە مەبەستی هەژموونی ستەمکارانە و تاڵانکردنی سەرچاوەکانی گەلانی دیکە، بەڵکوو تەنانەت دژی گەلی ئەمریکاش بەکارهێناوە. خۆتان شاهیدی ئەو دووبەرەکی و ناکۆکی قووڵەن کە ئەمڕۆ تووشی گەلی ئەمریکا بوون. دابەشبوونێکی توند کە لە دوای شەڕی ناوخۆوە نەبینراوە.

کۆشکی سپی هەمیشە بەرژەوەندی گەلی ئەمریکا و هەموو گەلانی دیکەی کردۆتە قوربانی لە پێناو بەرژەوەندی ئیسرائیل. تەنانەت لە سەختترین بارودۆخی ئابووریشدا، لە کاتێکدا دەیان ملیۆن ئەمریکی لە ژێر هێڵی هەژاریدان، ساڵانە بە ملیارەها دۆلار وەک هاوکاری بێبەرامبەر لە پارەی باجدەرانی ئەمریکییەوە دەبەخشێتە سوپای ئیسرائیل بۆ بەردەوامبوون لە کوشتنی منداڵان؛ و بە کۆکردنەوەی باجی زیادە بۆ دابینکردنی تێچووی شەڕە بێکۆتاکان کە هەزاران کیلۆمەتر دوورن، هەڵاوسان و بێکاری و هەژاری و کوشتنی سەرباز و بەدناو دەهێننە ئەمریکا و مردن و ماڵوێرانی و ئاوارەبوون بەسەر خەڵکی وڵاتانی دیکەدا دەسەپێنن.

وڵاتێک کە فرەیی زانا و ڕۆشنبیر و هونەرمەند و پاڵەوانی وەرزشی تێدایە کە دەتوانێ بەناوبانگترین وڵاتی جیهان بێت، و ئەمڕۆش بە هۆی کردەوەی سیاسەتمەدارە گەندەڵەکانەوە بووە بە ناوبانگترین و ڕق لێبووترین وڵات.

ئەمانە و چەندین نیشانەی تر هۆکاری ڕوونن بۆ ئەوەی من و تۆ هاوسۆزی بین.

مانای مردن بۆ ئەمریکا

کەواتە مانای "مەرگ بۆ ئەمریکا" ناتوانێت مردن بێت بۆ گەلی ئەمریکا، کە خۆیان ستەمیان لێ کراوە. "مەرگ بۆ ئەمریکا" مردنە بۆ فەرمانڕەوا ستەمکارەکانی کۆشکی سپی؛ هاوارێکی ئازارە لە ستەمەوە؛ ئایا ئەمەیش لە ستەملێکراوان ڕابگیرێت؟

پادشاکانی کۆشکی سپی هەم ئێمە و هەم ئێوە دەچەوسێننەوە، بەو جیاوازییەی کە ئێمە بڕیاری خۆمان داوە بۆ ئەوەی لەو زوڵمە ڕزگارمان بێت و ئامادەین قوربانی بدەین بەم شێوەیە، چونکە ئیسلام سیستمی هەڵە لەسەر بنەمای هێز و چەوساندنەوە ڕەتدەکاتەوە و بە قەڵەم دەدات کە چەوساندنەوە و نەزانی و خنکاندن و ستەمکاری و زەلیلکردنی مرۆڤ و جیاکاریی ڕەگەز و نەتەوە و هێڵەکانی خوێن و زمان بەرهەم دەهێنێت، و بە چڕی و بە چڕی و نەتەوەکانەوە شەڕ دەکات خۆڕاگری لەدژی هەر سیستەمێک و هەرکەسێک کە بەشداری شەڕی دژی سیستەمی ئیسلامی بکات و جگە لەوان فەرمانی خۆشەویستی و هاوکاری بۆ هەموو مرۆڤەکان دەکات - جا لە یەک ئایین بن یان نا.

هیچ شۆڕشێک لە جیهاندا لە دوژمنایەتی سیستەمی دەسەڵاتدار ڕزگاری نەبووە؛ بەڵام فرەچەشنی و قووڵی و فراوانی و تووڕەیی ئەو دوژمنایەتیانەی کە لە ماوەی ٤٨ ساڵدا بەسەرماندا هاتووە، چیرۆکێکی ناوازە و سەرنجڕاکێشە کە ناتوانرێت لەم نامەیەدا جێگیر بکرێت؛ بەڵام به پێداچوونەوە به لیستێکی بەشێک له و دڕندانەی که دەسەڵاتدارانی ئەمریکا بەڕامبەر گەلی ئێران ئەنجامیان داوه ،

لیستێکی کورت لە ٧٣ ساڵ دڕندەیی و تاوانەکانی دژ بە نەتەوەی ئێران

بۆچی حکومەتی ئەمریکا لە دابەزیندایە

چەوساندنەوە و زیادەڕەوی لە دڕندەیی و خوێنڕشتن، بڵاوبوونەوەی درۆ، سەروەربوونی کەسانی نزم بەسەر فێربووان و زاناکان، سەرقاڵبوون بە پرسە لاوەکییەکان و پشتگوێخستنی پرسە سەرەکییەکان، ئەو شتانەن کە زانایانی دیاری مێژوو بە نیشانەی کۆتایی و دابەزینی حکومەتەکان دەزانن و هەموو ئەم تایبەتمەندیانە لەگەڵ دۆخی ئێستای حوکمڕانی ئەمریکادا یەکدەگرنەوە.

ئەگەر ناوی "کۆشکی سپی" بە پشتبەستن بە سروشتی خۆی ناونرابێت، نەک ڕەنگی بیناکە، ئەوا "کۆشکی ستەم" گونجاوترین ناو دەبوو.

ئەم شەڕە لە کوێ کۆتایی دێت؟

سەرکردە شەهیدەکەمان هۆشداری دابوو کە ئەگەر دوژمن هێرش بکات، دەبێتە شەڕی ناوچەیی. کۆشکی سپی باوەڕی بەو شتە نەکرد و تووشی سەرسوڕمان بوو و گەیشتە بنبەست. گوتیشی: "ئەگەر شتێک ڕوویدا گەلی ئێران مەبعووس دەبن و ئەوانیش کارەکە تەواو دەکەن". ئەو پێشبینیە هاتە دی و ٧ مانگە بە ملیۆنان ئێرانی هەموو شەوێک لەسەر شەقامەکانن بۆ تۆڵەسەندنەوە لە خوێنی ئیمامە شەهیدەکەیان.

ئێستا دەبێت ئەم هۆشدارییانە بە جددی وەربگیرێن. زیادەڕەوییەکانی دڕندەیی و تاوانکاری کۆمەڵگای مرۆڤایەتی پڕ کردووە لە تووڕەیی و ئامادەیە بۆ تەقینەوە. بەردەوامی تاوانە ئەمریکییەکان دەبێتە هۆی وروژاندنی گەلانی دادپەروەری جیهان و تەقینەوەی تووڕەیی گشتی ئاگر لە هەموو بەرژەوەندییە ئەمریکییەکان و کۆمپانیا ئەمریکییەکان لە جیهاندا بەردەدات. ئابووری ئەمریکا ڕووبەڕووی بوومەلەرزە دەبێتەوە و هەموو ژیانتان کاریگەری دەبێت.

ئەوانەی دەتوانن ئەم چارەنووسە ترسناکە بگۆڕن، ئێوەن، گەلی ئەمریکا. خۆت لە داگیرکەرانی فەلەستین جیا بکەرەوە، کە پێیان خۆش بێت یان نا، دەبێ لەوێ بڕۆن و بگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکانیان. دەتوانین پێکەوە بە ئاشتیانە پێکەوە بژین. حکومەتی یاخی و کۆرپەکوژ و شەهوەتخواز و بێمانا وەلا بنێن، کاروبارەکانتان بەجێبهێڵن بۆ بیرمەندان لەبری چەوساندنەوە و بیریان بخەنەوە کە دونیا گۆڕاوە، خەڵکی جیهان بەئاگا هاتۆتەوە و سەردەمی تاڵانکردنی سامانی گەلان بە زەبری بایۆنێت کۆتایی هاتووە. "ئەم سەدەیە سەدەی سەرکەوتنی ئیرادەی گەلانە". درێژەدان بەم ڕێگایە نامرۆڤانە چارەنووسێکی پڕ لە ئازار بۆ ئەمریکا دەنووسێت، کە تێیدا "ڕۆژی ستەملێکراوان بەرامبەر ستەمکار زۆر قورستر دەبێت لە ڕۆژی ستەمکار بەرامبەر ستەملێکراوان".