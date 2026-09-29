عێراقچی: چاوەڕێی وەڵامی کۆتایی لایەنی ئەمریکی دەکەین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمڕۆ جارێکی تر یەکێک لە ناوبژیوانانی قەتەر لەگەڵ ئێمە کۆبووەوە. تاوتوێمان کرد و بیروڕامان هێنایە ئاراوە کە چۆن ڕێگا بۆ جێبەجێکردنی مەرجەکانی ئێران خۆش بکەین و چۆن ئەو مەرجانە بەدی بهێنرێت. بیرۆکەیان هەبوو و ئێمەش گفتوگۆمان لەسەر کرد.

بڕیارە جارێکی تر ئەم بابەتە لەگەڵ لایەنی ئەمریکی بوروژێنن و دواتر وەڵامی کۆتایی لایەنی ئەمریکی لە ڕێگەی نێوەندگیری قەتەرەوە پێمان دەگەیەنرێت. هیوادارن تا سبەی ئەم کارە ئەنجام بدرێت.

ئەگەر وەڵامێک هەبێت قەتەرییەکان دەیگەیەنن و لەسەر بنەمای ئەو بڕیار لە تاران دەدرێت.

مەرج هەیە لەلایەن ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامییەوە، و دەبێت ئەو مەرجانە جێبەجێ بکرێن بۆ ئەوەی گەرووی هورمز بکرێتەوە و ئەرکی ئێمەش ئەوە بوو کە لایەنی ئەمریکی لەو مەرجانە ئاگادار بکەینەوە، هەروەها هەموو وڵاتانی دیکە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش، بۆ ئەوەی ئاگادار بن کە ئێران پلانێکی لەو بارەوە هەیە.