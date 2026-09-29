  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٧ ٠٨:٠٥

عێراقچی: چاوەڕێی وەڵامی کۆتایی لایەنی ئەمریکی دەکەین

عێراقچی: چاوەڕێی وەڵامی کۆتایی لایەنی ئەمریکی دەکەین

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: پلانەکەمان کە بە پلانی حەوت خاڵی ناسراوە، لە ڕێگەی نێوەندگیری قەتەرەوە گەیشتە ئەمریکییەکان.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمڕۆ جارێکی تر یەکێک لە ناوبژیوانانی قەتەر لەگەڵ ئێمە کۆبووەوە. تاوتوێمان کرد و بیروڕامان هێنایە ئاراوە کە چۆن ڕێگا بۆ جێبەجێکردنی مەرجەکانی ئێران خۆش بکەین و چۆن ئەو مەرجانە بەدی بهێنرێت. بیرۆکەیان هەبوو و ئێمەش گفتوگۆمان لەسەر کرد.
بڕیارە جارێکی تر ئەم بابەتە لەگەڵ لایەنی ئەمریکی بوروژێنن و دواتر وەڵامی کۆتایی لایەنی ئەمریکی لە ڕێگەی نێوەندگیری قەتەرەوە پێمان دەگەیەنرێت. هیوادارن تا سبەی ئەم کارە ئەنجام بدرێت.
ئەگەر وەڵامێک هەبێت قەتەرییەکان دەیگەیەنن و لەسەر بنەمای ئەو بڕیار لە تاران دەدرێت.

مەرج هەیە لەلایەن ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامییەوە، و دەبێت ئەو مەرجانە جێبەجێ بکرێن بۆ ئەوەی گەرووی هورمز بکرێتەوە و ئەرکی ئێمەش ئەوە بوو کە لایەنی ئەمریکی لەو مەرجانە ئاگادار بکەینەوە، هەروەها هەموو وڵاتانی دیکە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش، بۆ ئەوەی ئاگادار بن کە ئێران پلانێکی لەو بارەوە هەیە.

News ID 60517

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