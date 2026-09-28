ڕێبەری باڵای ئێران: 30 میلیۆن گیانفیدا ناوی ئێرانی بەرز کردۆتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی، ڕێبەری باڵای شۆڕش و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، لە پەیامێکدا بە بۆنەی ساڵڕۆژی یەکەم ڕۆژانی شەڕی سەپێنراو و ڕۆژانی هەشت ساڵە و درێژخایەنی بەرگری لە نەتەوەی ئێران، بە ئاماژە بە هەوڵەکانی ستەمکاران بۆ گەڕانەوەی ئێران بۆ سەردەمی دواکەوتوویی و "زەلیلی "، وابەستەیی لەڕێگەی سەپاندنی شەڕەوە لە دەیەی یەکەمی شۆڕشدا، جەختیان لەوە کردەوە: سەرەڕای هەوڵە بەرفراوانەکان، حکوومەتی ئیسلامی لە پێشووتر ئاوەدانتر و بەهێزترە.

ڕێبەری شۆڕشی ئیسلامی هەروەها یادی دووهەمین ساڵیادی شەهیدبوونی ڕێبەری قارەمانی عەرەب و ڕەمزی گەورەی بەرەی خۆڕاگری جەنابی سەید حەسەن نەسروڵڵای بەرز ڕاگرت و خۆڕاگری و خەباتی عاشورایی جەنابی شێخ نەعیم قاسم ئەمینداری گشتی و تێکۆشەرانی حزبوڵا لە لوبنانیان بەرز نرخاند.

لەم ڕۆژانەدا بەهۆی ئەو گورزە پڕ لە ئازارانەی کە لە جەنگاوەر و پاسەوانە ئازاکانی گەرووی هورمز بەریان کەوتووە، لە دەرەوەی دەریای عەرەبی پێشڕەوی ناکەن و هەرکاتێک ئەم مەترسییەیان گرتبێتە ئەستۆ، زیانیان بە خۆیان گەیاندووە؛ و بەم زووانە دەریای عەرەبیش خۆی لێیان بەتاڵ دەکاتەوە.

ڕۆژانێک هەبوو ستەمکاران لە ڕێگەی ئۆپراسیۆنی دەروونی و دروستکردنی کەشوهەوای تۆقاندنەوە، شەقامی پایتەختیان چۆڵ کرد و کودەتایەکیان لەدژی سەربەخۆیی ئەم میللەتە دەست پێکرد و دوای ئەوەش بۆ ماوەی ٢٥ ساڵ سەروەت و سامانی ئەم وڵاتەیان تاڵان کرد؛ بەڵام لەم ڕۆژانەدا، ماوەی حەوت مانگە، هاونیشتیمانانی ئێمە بە ئامادەبوونی بەرپرسیارانە و پڕ سۆزیان، گۆڕەپان و شەقامەکانی سەرتاسەری وڵاتیان ڕازاندوەتەوە بەجۆرێک دڵی جەنگاوەرانی ئیسلام گەرم بێت و دوژمنیش دەترسێت.

هەروەک چۆن زیاتر لە ٣٠ میلیۆن ئێرانی گیانفیدایی خۆیان ڕاگەیاند و کاتێک بۆ جۆرێک لە ڕێکخستن بوو لەسەر بنەمای ڕاگەیاندنی نوێبوونەوەی ئامادەبوونیان، زیاتر لە ٥٠٠ هەزار کەس تەنیا لە ١٠٠ خولەکی یەکەمدا داواکراویان تەواو کرد. لە ئێستادا لە سەرانسەری ئێرانی ئیسلامیدا کە بە ئامادەبوونی ئێرانییەکان لە نەتەوە جۆراوجۆرەکان ڕازاوەتەوە، ڕاگەیاندنی ئامادەکاری جۆراوجۆر و بە تایبەت ئامادەکاری چەکداری هەیە بۆ دروستکردنی دەستکەوتێک کە ناوبانگ و شەرمەزاری بۆ دوژمنانیان بهێنێت.