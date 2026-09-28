قاڵیباف چی سەبارەت بە نرخی نەوت دەڵێت؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە کاردانەوە بە ئیدیعای کاربەدەستانی ئەمریکا کە گەرووی هورمز کراوەیە، لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردۆتەوە: دەزگای ساختەکاری ئەمریکی باس لەوە دەکات کە ئێران کۆنترۆڵی گەرووی هورموزی نییە، بەڵام بازاڕ باجێکی قورسی بەسەر نەوتدا سەپاندووە؛ ٣٥ دۆلار زیاترە لە پێش لەشکرکێشییەکە و ٥٠ دۆلار بە پشتبەستن بە نرخی نەوت.

ئاماژەی بەوەشکرد: کەواتە یان بازاڕ گەمژەیە نەوت بەم نرخە گرانترانە بکڕێت، یان ئامێری گێڕانەوەی ئەمریکی یارییەکی ڕەش دەکات.

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ڕوونی کردەوە: بۆ ئەوانەی باوەڕیان بەوە هەیە کە ئەمریکا دەیڵێت، ئامێرێکی چاپی دۆلاری بێبەرامبەریان لە گەرووی هورمز داناوە؛ تکایە بڕۆ وەریبگرە!