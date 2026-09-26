کاردانەوەی ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران بە داخرانی فڕۆکەخانەی نەجەف

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئەکبەر ویلایەتی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: بە مەبەستی قەرەبووکردنەوەی شکستی مەیدان، دوژمن هەوڵی داڕوخانی "یەکێتی مەیدانەکان" لە ناوەوە دەدات؛ ئەمڕۆ ئەم تەفرەقە و دووبەرەکیە لە نەجەف ڕووخساری خۆی نیشان دا و ئەو فڕۆکەخانەیە کە دەروازەی زیارەتی خۆشەویستانی حەزرەتی عەلی (ع) بوو داخرا.
ئاماژەی بەوەشکرد: ئەلزەیدی، شەرعیەت لە واشنتۆنەوە نایەت؛ لە خاکی نەجەف و خوێنی شەهیدانەوە دێت. "چوارچێوە" چوارچێوەیەکە لەسەر متمانەی بەرخۆدان و خوێنی شەهیدان بنیات نراوە، ئەمڕۆ بێدەنگییەکەی قاڵبێکی بەتاڵە لەسەر دیواری دەسەڵات؛ بەڵام با بزانن ئەو بوارانەی بە خوێن بەیەکەوە بەستراونەتەوە بە پیلان جیا ناکرێنەوە.
ویلایەتی جەختی لەوە کردەوە: لە سەناعاوە تا نەجەف، بەرەی بەرخۆدان یەکە.
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