  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٤ ٠٧:١٩

کاردانەوەی ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران بە داخرانی فڕۆکەخانەی نەجەف

کاردانەوەی ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران بە داخرانی فڕۆکەخانەی نەجەف

ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی، لە پەیامێکدا بۆ سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە کاردانەوە بە داخستنی فڕۆکەخانەی نەجەف نووسیویەتی: شەرعیەت لە واشنتۆنەوە نایەت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئەکبەر ویلایەتی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: بە مەبەستی قەرەبووکردنەوەی شکستی مەیدان، دوژمن هەوڵی داڕوخانی "یەکێتی مەیدانەکان" لە ناوەوە دەدات؛ ئەمڕۆ ئەم تەفرەقە و دووبەرەکیە لە نەجەف ڕووخساری خۆی نیشان دا و ئەو فڕۆکەخانەیە کە دەروازەی زیارەتی خۆشەویستانی حەزرەتی عەلی (ع) بوو داخرا.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەلزەیدی، شەرعیەت لە واشنتۆنەوە نایەت؛ لە خاکی نەجەف و خوێنی شەهیدانەوە دێت. "چوارچێوە" چوارچێوەیەکە لەسەر متمانەی بەرخۆدان و خوێنی شەهیدان بنیات نراوە، ئەمڕۆ بێدەنگییەکەی قاڵبێکی بەتاڵە لەسەر دیواری دەسەڵات؛ بەڵام با بزانن ئەو بوارانەی بە خوێن بەیەکەوە بەستراونەتەوە بە پیلان جیا ناکرێنەوە.

ویلایەتی جەختی لەوە کردەوە: لە سەناعاوە تا نەجەف، بەرەی بەرخۆدان یەکە.

News ID 60500

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