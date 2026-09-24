داخوازیی سەرۆک کۆماری چین لە ئێران و ئەمریکا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئاژانسی هەواڵی فەرمی چین ڕایگەیاند کە شی جین پینگ سەرۆک کۆماری چین داوای گەڕانەوەی ئەمریکا و ئێرانی کردووە بۆ یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد.
بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، سەرۆک کۆماری چین هانی تاران و واشنتۆنی داوە کە لە زووترین کاتدا کێشەکانی هەنووکەیی لە ڕێگەی دانوستانەوە چارەسەر بکەن.
شی جین پینگ هەروەها لە دیدارێکدا لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ هاوتا ئەمریکییەکەی لە کۆشکی سپی لە میانی گەشتەکەیدا بۆ نیویۆرک بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان، وتی: ئێمە کاردەکەین بۆ فراوانکردنی ئاسۆی هاوکاری لەگەڵ ئەمریکا.
سەرۆکی چین ئاماژەی بەوەدا کە چین و ئەمریکا بەرپرسیارێتییەکی مێژوویی لە ئەستۆدایە بۆ بەدیهێنانی گەشەسەندنی مرۆیی.
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