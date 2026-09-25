ئێران: ئەورووپا ناتوانێت خۆی قوتار بکات؛ بێ وڵام نایهێڵینەوە

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کازم غەریب ئابادی، جێگری وەزیری دەرەوە بۆ کاروباری یاسایی و نێودەوڵەتی لە وەزارەتی دەرەوە، ئێوارەی پێنجشەممە ٢ی ڕەزبەر، لە هەژماری سۆشیال میدیای خۆیدا، لە وەڵامی لێدوانەکانی مارک ڕوتێ، سکرتێری گشتیی ناتۆ، نووسیویەتی، پێنج هەزار فڕۆکە لە ئەوروپاوە بۆ پشتیوانی لە دەستدرێژییە سەربازییەکانی ئەمریکا لە دژی ئێران فڕیون.
دانپێدانانی سکرتێری گشتیی ناتۆ کە 5 هەزار فڕین لە بنکەکانی ئەوروپاوە بۆ پشتیوانی لە دەستدرێژی سەربازی ئەمریکا بۆ سەر ئێران ئەنجام بووە دەریخست کە ئەوروپا بەشێکە لە ژێرخانی دەستدرێژی.
ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەو حکومەتانەی خاکی خۆیان خستۆتە بەر دەستی ئەمریکا، ناتوانن خۆیان لە بەرپرسیارێتی قوتار بکەن، ئەم بەشدارییە بێ وەڵام نابێت.
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