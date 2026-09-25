  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٣ ٠٦:١٢

ئێران: ئەورووپا ناتوانێت خۆی قوتار بکات؛ بێ وڵام نایهێڵینەوە

ئێران: ئەورووپا ناتوانێت خۆی قوتار بکات؛ بێ وڵام نایهێڵینەوە

لە وەڵامی لێدوانەکانی سکرتێری گشتیی ناتۆ سەبارەت بە بەکارهێنانی بنکە ئەوروپییەکان بۆ پشتیوانی لە ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمریکا دژی ئێران، جێگری وەزیری دەرەوە جەختی لەوە کردەوە کە ئەوروپا ناتوانێت خۆی لە بەرپرسیارێتی دەرباز بکات.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کازم غەریب ئابادی، جێگری وەزیری دەرەوە بۆ کاروباری یاسایی و نێودەوڵەتی لە وەزارەتی دەرەوە، ئێوارەی پێنجشەممە ٢ی ڕەزبەر، لە هەژماری سۆشیال میدیای خۆیدا، لە وەڵامی لێدوانەکانی مارک ڕوتێ، سکرتێری گشتیی ناتۆ، نووسیویەتی، پێنج هەزار فڕۆکە لە ئەوروپاوە بۆ پشتیوانی لە دەستدرێژییە سەربازییەکانی ئەمریکا لە دژی ئێران فڕیون.

دانپێدانانی سکرتێری گشتیی ناتۆ کە 5 هەزار فڕین لە بنکەکانی ئەوروپاوە بۆ پشتیوانی لە دەستدرێژی سەربازی ئەمریکا بۆ سەر ئێران ئەنجام بووە دەریخست کە ئەوروپا بەشێکە لە ژێرخانی دەستدرێژی.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەو حکومەتانەی خاکی خۆیان خستۆتە بەر دەستی ئەمریکا، ناتوانن خۆیان لە بەرپرسیارێتی قوتار بکەن، ئەم بەشدارییە بێ وەڵام نابێت.

News ID 60496

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