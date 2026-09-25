ئێران خۆی ئامادەی شەڕی نوێ کردووە

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەردار حسێن موحێبی بە ئاماژە بە پێشهاتەکانی شەڕی ئەم دواییە ڕایگەیاند: هەرچەندە شەڕ لە فۆرم و فۆرماتی پێشووی خۆیدا وەستاوە، بەڵام بنەمای ڕووبەڕووبوونەوە بەردەوامە و کۆماری ئیسلامی ئێران خۆی ئامادە کردووە خۆی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی بارودۆخ و قۆناغی نوێ.

وتەبێژی سپای پاسداران بە ئاماژە بە ئەدای هێزە چەکدارەکانی ئێران لە بواری مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان وتی: دوژمن لە هەڵسەنگاندنی توانای خۆڕاگری کۆماری ئیسلامی ئێران و توانای مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی وڵات هەڵەیەکی کرد.

موحێبی درێژەی بە قسەکانی دا: مەودا و قەبارەی وێرانکاری و وردبینی و توانای ئەو کەرەستەیانەی کە ئێران لەم ململانێیەدا بەکاری هێنابوو، لایەنی بەرامبەری بەرەوڕووی واقیعێکی جیاواز لە تواناکانی بەرگری وڵات کردەوە.

ناوبراو بە ئاماژە بە ئامانجگرتنی هەندێک کەرەستە و تەکنۆلۆژیای پێشکەوتووی ئەمریکی لە ناوچە ئاسمانی و دەریاییەکان وتی: ئەم ڕووداوە نیشانی دا کە هەڵگرتنی تەکنۆلۆژیای پێشکەوتوو لە لایەنی بەرامبەرەوە بە مانای ئەوە نییە کە لە وڵامی کۆماری ئیسلامیی ئێران پارێزراو بێت.

وتەبێژی سوپای پاسداران هەروەها ئاماژەی بە هێرشەکانی سەر بنکە ئەمریکییەکان لە ناوچەکە کرد و ڕایگەیاند: بەشێک لەو بنکانە لە کاتی هێرشەکانی ئێراندا زیانێکی زۆریان بەرکەوتووە و ئاوەدانکردنەوەیان تێچوون و هەلومەرجی سەخت بۆ ئەمریکا بەدوای خۆیدا دەهێنێت.