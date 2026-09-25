پزشکیان: ئەمریکا هۆکاری ئەم دۆخەیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆماری ئیسلامیی ئێران شەوی ڕابردوو لە وتووێژێکی تایبەت بە فۆکس نیوز، بە توندی ئەو بانگەشەیەی ڕەت کردەوە کە تاران بۆمبی ئەتۆمی دەوێت.

لە وتووێژێکی تایبەتدا لەگەڵ بەرنامەی "ڕاپۆرتی تایبەت"ی فۆکس نیوز، لە وەڵامی پرسیاری "بۆمبی ئەتۆمیت دەوێت یان نا؟"، سەرۆک کۆماری ئیسلامی ئێران بە بێرت بایر-ی ڕاگەیاند: "بە هیچ شێوەیەک. بە هیچ شێوەیەک. ڕێبەری مەزنی شەهید و ڕێزدارمان چەندین جار ڕایگەیاندبوو کە بە پێی فەتوایەک، ئەمە کارێکی ناشەرعی و نایاساییە".

مەسعوود پزشکیان زیادی کرد: باشە ئەو چەکە چەکێکی کۆمەڵکوژە. ئێمە ڕامانگەیاند کە ئامادەین شلیان بکەینەوە (یۆرانیۆمی زۆر پیتێنراو). ئەوە پرسێکی گەورە نییە. ئێمە ئامادەین بۆ پشتڕاستکردنەوە".

سەبارەت بە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد لە نێوان واشنتۆن و تاران، کە ترامپ لێی کشایەوە، وەک پلانی هەمەلایەنەی هاوبەشی کارکردن، هەروەها وتی: "هیچ کێشەیەکمان نییە؛ لەگەڵ سەرۆکەکەتان گەیشتینە ڕێککەوتن. ئەو ڕێککەوتنە واژۆ کرا، و تا ئێستاش ئامادەین و بە تامەزرۆییەوە لەسەر بنەمای ئەو ڕێککەوتنە بەرەو پێشەوە بچین".

بەگوێرەی ڕاپۆرتی فۆکس نیوز، پزشکیان دەشڵێت: "ئەو چوارچێوەیە لەسەری ڕێککەوتبوو. ئێمە گەرووی هورمزمان داخست؛ ئەو گەرووە بەبێ هیچ پاساو و چوارچێوەیەکی یاسایی کراوە بوو.

هێرشیان کردە سەر ئێمە. ئەوان ڕێبەری مەزنمان، زاناکانمان، فەرماندە سەربازییەکانمان و بەرپرسانی حکومەتمان تیرۆر و شەهیدیان کرد".

بەرپرسی دەسەڵاتی جێبەجێکاری کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕوونی کردەوە: کێشەکە لەوەدایە کە ئەمریکا لەبری قسەکردن، بە بۆردومانمان و داخستنی هەموو ڕێگاکان دەچێتە ناو گۆڕەپانەکەوە. ئێمە ئامادەین. ئەمە ڕێگای ڕەفتارکردن نییە لە گۆڕەپانی جیهانیدا. ناتوانن ئێمە بخەنە ژێر گوشار و ئابڵوقە و سنووردارکردنی دەستڕاگەیشتنمان.

پزشکیان لە درێژەی قسەکانیدا وتی: "ئێمە چاومان لە کوشتنی ئەمریکییەکان نییە؛ وەک لە کردەوەکانمان (ئەو کردەوانەی دەتوانرێت بسەلمێنرێن) دەردەخەین، ئەمەی ئەمریکا کردوویەتی. ئەوە ئەمریکایە کە هەوڵی کوشتنی ئێرانییەکانی داوە. ئەوەی دەزانین ئەگەر هێرش بکرێتە سەرمان، دەبێت بەرگری لە خۆمان بکەین".

مەسعوود پزشکیان بە ئەم دەزگای ڕاگەیاندنەی ڕاگەیاند: ئەمە دۆخێکە کە ئەمەریکا بووەتە هۆی. ئێمە بەردەوام دەبین لە بەرخۆدان. ڕێگا دەدۆزینەوە و وڵاتەکەمان بەردەوام دەبێت؛ ئێمە چەقبەستوو دەبین. بەڵێ، بە دڵنیاییەوە ڕووبەڕووی ئاستەنگی ئابووری دەبینەوە؛ بەڵام بۆ مانەوە، بەسەر هەر سەختییەکدا زاڵ دەبین و بەرگەی دەگرین. ئەگەر ئەمریکا پێی وایە دەتوانێت بەردەوام بێت لە سەپاندنی سزا بەسەر ئێمەدا، [دەبێت ئەوە بڵێم] ئێمە هیچ پەیوەندییەکمان بەم شتانە نییە و هیچ بەرژەوەندییەکمان لە هەڵبژاردنەکانی ئەمریکادا نییە. ئەگەر ئیدارەی ئێستای ئەمریکا بیەوێت لە چوارچێوەی یاسایی نێودەوڵەتیدا بگەنە ڕێککەوتن، ئەوا غەرامە؛ ئەگەر نا، چ جیاوازییەکمان بۆ دروست دەکات جا پێش هەڵبژاردن بێت یان دوای هەڵبژاردن؟

پاشان ئاماژەی بەوەدا: ئێمە لە بەرگریکردنماندا پتەو دەبین. ئێمە هەرگیز بەدوای شەڕدا نەگەڕاین و بەدوای شەڕدا ناگەڕێین. من بە قووڵی باوەڕم وایە هیچ مرۆڤێک نابێت ببێتە هۆی مردنی مرۆڤێکی تر؛ بەڵام ئیسرائیل بە کردەوە وروژێنەرەکانی ئەم شەڕەی بەسەر ئێمەدا سەپاندووە. ئەوە ئەمریکایە کە دەبێت هەڵیبژێرێت کە دەیەوێت کۆتایی بەم دۆخە بهێنێت یان نا.