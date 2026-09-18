پزشکیان: پاراستنی ئێران بە یەکڕیزی دەبێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەرەبەیانی ئەمڕۆ (هەینی 27ی خەرمانان)، مەسعوود پزشکیان، بە بۆنەی دەرکەوتە شکۆمەندەکانی هاودەنگی، یەکگرتوویی، و دڵسۆزی نەتەوەیی بەشداربووانی مەشقی "٣١٣ هەزار گیانفیدای ئێرانی" بەرز ڕاگرت.

سەرۆک کۆمار ئامادەبوونی بەربڵاوی چین و توێژە جیاجیاکانی خەڵکی لەم کۆبوونەوەی جەماوەرییەی بە هێمایەکی ڕوونی پەیوەندی قووڵی نەتەوە لەگەڵ ئێران و ئیرادەی بەکۆمەڵ بۆ پاراستنی کەرامەت و سەربەخۆیی و یەکپارچەیی خاک و دەسەڵاتی وڵات زانی و ئامادەیی بەرپرسیارانە و هۆشیارانەی گەلی لەم مەشقەدا بەرز نرخاند.

پزشکیان وێڕای خۆشحاڵی بۆ ئامادەبووانی مەشقی "گیانفیداکان"، ئامادەبوونی خەڵکی بە دەرکەوتەی بەرپرسیارێتی نەتەوەیی و وابەستەبوونیان بە خاکی ئێران وەسف کرد و ڕایگەیاند کە ئێران سەر بە هەموو ئێرانییەکانە و پاراستنی کەرامەت و شانازییەکەی پێویستی بە یەکگرتوویی و هاوسۆزی و بەشداریی گشتی هەیە.