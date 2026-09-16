وتەبێژی بزووتنەوەی گیانفیدا: مەشقی سەربازی خۆبەخشانی ئێرانی دەستپێدەکات

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، ساسان زارع، وتەبێژی بارەگای جەماوەریی بزووتنەوەی گیانفیدا، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا سەبارەت بە پێکهێنانی کەرتی هەزار کەسی ئەم بزووتنەوەیە، کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە 25ی خەرمانان بەڕێوەچوو، بە ئاماژەدان بە پێکهێنانی بزووتنەوەی گیانفیدا لە ناوەڕاستی شەڕدا، وتی: گرنگترین پرسیارمان ئەوە بوو کە زۆرترین سوود لەم توانایەی کۆمەڵگای ئێران وەربگرین بۆ ئەوەی سوود لەم پلاتفۆرمە وەربگرین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی وڵات.

ڕوونیشی کردەوە: لە کۆی ٣١ ملیۆن کەس کە ناویان تۆمار کردووە، لەسەدا ٣٢ ژن و لەسەدا ٦٨ پیاو بوون. پێکهاتەی تەمەنیی ئامادەبووان زیاتر لە ٦٠ لەسەدیان لە خوار تەمەنی ٤٦ ساڵەوە لەخۆدەگرێت. لەسەدا ٢٦ی خەڵک خۆبەخشانە بەشدارییان لە چالاکییە سەربازی و ئەمنییەکان کردووە، لەسەدا ٢٠ی خۆبەخشانە بۆ فریاگوزاری و خزمەت، لەسەدا ٢٠ خۆبەخشانە بۆ خزمەتگوزارییە کۆمەڵایەتییەکان، لەسەدا ١٧ی خۆبەخشانە بۆ خزمەتگوزارییە کولتووری و میدیاییەکان، لەسەدا ١٣ی خۆبەخشانە بۆ پشتیوانی دارایی بەردەوام و لەسەدا ٥ بۆ خزمەتگوزارییە هەمەچەشنەکان.

ئاماژەی بەوەشکرد: "لە کاتژمێر 5ی ئێوارەی دوێنێوە سیستەمی گشتگیری یان فیدا بۆ ڕێکخستنی هەزار کەتیبەی سەرەتایی خراوەتە بەردەستی خەڵک، توانای هەزار کەتیبەکەش لە کەمتر لە 100 خولەکدا تەواو بووە".

وتەبێژی بزووتنەوەی گیانفیدا ئاماژەی بە ئاستی بەشداری پارێزگاکان کرد و دانی بەوەدانا کە بەشداریکردن لە شارە جیاوازەکاندا بەربڵاو و لە هەموو چین و توێژەکان بووە.

ئاماژەی بەوەشکرد: "لەسەدا ٢٧ وتوویانە ئامادەن بۆ خزمەتکردنی چەند کاتژمێرێک لە ڕۆژێکدا، لەسەدا ١٧ تا سێ ڕۆژ لە هەفتەیەکدا، لەسەدا ١٨ لە کۆتایی هەفتەدا، لەسەدا ٣٤ تەنها ئامادەیی خۆیان بۆ ڕووداو و کاتەکانی قەیران ڕاگەیاندووە. ئەم هەمەچەشنییە ئاماژەیە بۆ توانای گەورەی خەڵک."

لە ڕاهێنانی دژە سیخوڕییەوە تا کۆنترۆڵکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان

وتەبێژی بزووتنەوەی جەنفادە، جەختی لەوە کردەوە کە ڕاهێنانەکان بە شێوەیەک داڕێژراون کە بە تەواوی لەگەڵ پێداویستی و هەڕەشەکانی شەڕی ئەمڕۆدا بگونجێت، ڕایگەیاند: "تەوەری مەشقەکان بریتین لە دەستەبەرکردنی ئاسایشی ناوخۆیی، ئامادەکاری گشتی شەڕ، چاودێریکردن، چاودێریکردن، و ڕێوشوێنی هەواڵگری. بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونەکانی شەڕەکانی ئەم دواییە و بوونی ئەو خیانەتکارانەی کە خاڵە لێدانەکانیان ئاشکرا کرد، ئاسایش و هەواڵگرییە". هەروەها کەرتەکان زۆر کاریگەر دەبن.

زارێ ئاماژەی بەوەشکرد: "مەشقەکان لە سێ ئاستدا بەڕێوەدەچن کە بریتین لە ناساندن، تەواوکەر، و پێشکەوتوو، هەروەها هەموو پرۆتۆکۆلەکانی هێزە چەکدارەکان ڕەچاو دەکرێن. پلاتفۆرمی مەشقکردنەکە کۆمەڵگەی بەسیجە، و ناوەڕۆکەکەی لەلایەن ڕێکخراوی بەسیجەوە پەسەندکراوە، هەروەها توانای مەشق و ڕاهێنانی سەرجەم هێزە چەکدارەکان بەکاردەهێنرێت. هەروەها ئامادەکارییەکی تەواو هەیە بۆ دڵنیابوون لە ئاسایشی شوێنەکانی مەشق و ڕاهێنان".

مەشقی سەربازی لە تاران دەست پێدەکات

ناوبراو سەبارەت بە کات و شوێنی ئەم خولانە وتی: هەفتەی داهاتوو مەشقی سەربازی دەست پێدەکات و لە تاران دەست پێدەکات و دواتر دەچێتە پارێزگاکانی دیکە. بە لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی کار و خوێندنی خۆبەخشەکان، وانەکان بە شێوەیەکی کورت، لە کۆتایی هەفتەدا یان بۆ چەند کاتژمێرێک لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا بەڕێوەدەچن.

بەشێک لە مەشق و ڕاهێنانەکان لە ناوەندە سەربازییەکان و بەشێکی تریش لە گۆڕەپانە تایبەتەکان و هاتوچۆی زۆردا بەڕێوەدەچێت، بۆ نموونە لە گۆڕەپانی ئیمام حسێن (د.خ) لە تاران، کەمپێکی ساختەی مەشقی سەربازی تەواو تەیار دادەمەزرێت بۆ ئەوەی ناونووسیکەران بتوانن مەشقی کردەیی وەربگرن. هەروەها ناو تۆمارکردنی کەسی لە گۆڕەپانەکاندا بەردەوامە.