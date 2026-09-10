  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٩ ٢١:١٠

دوای ئەوێ دوێنێ ژێرئاوگەڕێکی ڕاو کرد؛

سپای پاسداران درۆنێکی ژێرئاوگەڕی پێشکەوتووی ئەمریکای لەت وپەت کرد

سپای پاسداران درۆنێکی ژێرئاوگەڕی پێشکەوتووی ئەمریکای لەت وپەت کرد

هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەی ژمارە ١٦ی خۆیدا ڕایگەیاند کە درۆنێکی ژێرئاوگەڕی پێشکەوتووی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە گەرووی هورمز تێکشکاندووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەی ژمارە ١٦ی خۆیدا ڕایگەیاند کە ژێردەریایییەکی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە گەرووی هورمز تێکشکاندووە.

بە یارمەتی خودای گەورە، هێزی دەریایی سپای پاسداران فڕۆکەیەکی بێ سەرنشینی دوژمن (Shimpad)، کە ناوپۆشی ژمارە 5838 و جۆری "Sil-Dron"ی هەبوو، لە دەروازەی گەرووی ستراتیژیی هورمزدا لێدا و ئەرکە شەڕانگێزەکەی پووچەڵکردەوە.

هێزی دەریایی سپای پاسداران بە توندی ڕایدەگەیەنێت: گەرووی هورمز داخراوە و لەژێر کۆنترۆڵی زیرەکی و هەواڵگریی ئێمەدایە و هەر ئامادەبوونێکی دوژمنکارانە لەم گەروە ستراتیژییە دەکرێتە ئامانج.

News ID 60398

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