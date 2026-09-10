سپای پاسداران درۆنێکی ژێرئاوگەڕی پێشکەوتووی ئەمریکای لەت وپەت کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەی ژمارە ١٦ی خۆیدا ڕایگەیاند کە ژێردەریایییەکی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە گەرووی هورمز تێکشکاندووە.

بە یارمەتی خودای گەورە، هێزی دەریایی سپای پاسداران فڕۆکەیەکی بێ سەرنشینی دوژمن (Shimpad)، کە ناوپۆشی ژمارە 5838 و جۆری "Sil-Dron"ی هەبوو، لە دەروازەی گەرووی ستراتیژیی هورمزدا لێدا و ئەرکە شەڕانگێزەکەی پووچەڵکردەوە.

هێزی دەریایی سپای پاسداران بە توندی ڕایدەگەیەنێت: گەرووی هورمز داخراوە و لەژێر کۆنترۆڵی زیرەکی و هەواڵگریی ئێمەدایە و هەر ئامادەبوونێکی دوژمنکارانە لەم گەروە ستراتیژییە دەکرێتە ئامانج.