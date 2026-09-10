ئەنساروڵا دوورگە یەمەنییەکانی لە بندەستی عەرەبستان رزگار کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوە جۆربەجۆرەکان ڕایانگەیاند کە دوای ئازاد کردنی بەنداوی مۆخا، هێزە چەکدارەکانی یەمەن و ئەنسارڵا، بە هێرشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، پێگەی بەکرێگیراوانی یەمەنیاین لە دوورگەکانی زەقار، لیتل و حەنیش کە دەکەوێتە دەمی باب ئەلمەندەبەوە بە سەرکردایەتی سعودیە کردە ئامانج و لە کۆتاییدا بە پێشڕەوی ئەو دوورگانەیان ڕزگار کرد.
هەروەها میدیا عەرەبییەکان ڕایانگەیاند کە یەمەن کۆنترۆڵی دوورگە ستراتیژییەکانی زەقار و حەنیشی گەورە و بچووکی لە دەریای سووری بەدەستهێناوە.
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