  1. جیهان
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٩ ٢٠:١٦

ئەنساروڵا دوورگە یەمەنییەکانی لە بندەستی عەرەبستان رزگار کرد

ئەنساروڵا دوورگە یەمەنییەکانی لە بندەستی عەرەبستان رزگار کرد

هێزی چەکداری یەمەن و ئەنسارڵا بەرەو دوورگەکانی زەقار و حەنیشی بچووک و گەورە کە دەکەوێتە دەمی "باب المنداب" پێشڕەوییان کرد و لە کۆتاییدا ئەم دوورگانەیان ئازاد کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوە جۆربەجۆرەکان ڕایانگەیاند کە دوای ئازاد کردنی بەنداوی مۆخا، هێزە چەکدارەکانی یەمەن و ئەنسارڵا، بە هێرشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، پێگەی بەکرێگیراوانی یەمەنیاین لە دوورگەکانی زەقار، لیتل و حەنیش کە دەکەوێتە دەمی باب ئەلمەندەبەوە بە سەرکردایەتی سعودیە کردە ئامانج و لە کۆتاییدا بە پێشڕەوی ئەو دوورگانەیان ڕزگار کرد.

هەروەها میدیا عەرەبییەکان ڕایانگەیاند کە یەمەن کۆنترۆڵی دوورگە ستراتیژییەکانی زەقار و حەنیشی گەورە و بچووکی لە دەریای سووری بەدەستهێناوە.

News ID 60397

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