ڕۆیتێرز: ئەو مووشەکەی زەماوەندەکەی لە ئێران کردە ئامانج ئەمریکایی بوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرەڕای هەوڵەکانی جێگری ترامپ بۆ ڕەتکردنەوەی ئەوەی کە سوپای ئەمریکا هێرشی کردبێتە سەر ڕێوڕەسمی زەماوەند لە شاری سیریک، دوای نیویۆرک تایمز، ڕۆیتەرز هەروەها لە ڕاپۆرتێکی لێکۆڵینەوەدا سەبارەت بە هێرشە کوشندەکەی سەر ڕێوڕەسمی زەماوەند لە شاری کۆهستێک کە وەزایەکە لە سیریک سەر بە پارێزگای هورمزگان، ڕایگەیاندووە کە پێداچوونەوە بە وێنە و ڤیدیۆ پشتڕاستکراوەکانی چوار پسپۆڕی چەکدا دەرکەوتووە کە ئەو تەقەمەنییە کە بەر شوێنی ئاهەنگەکە کەوت، پێدەچێت تەقەمەنییەکی ئەمریکی بووبێت؛ لە کاتێکدا بەڵگە بەردەستەکان کەمتر لەگەڵ ئەو گریمانەیەدا یەکدەگرێتەوە کە مووشەکێکی بەرگری ئاسمانی ئێران دوای لێدان یان ڕیکۆشێت لە ئامانجێکی دیکەوە بەر ماڵەکە کەوتووە.
ڕووداوەکە ئێوارەی ڕۆژی 1ی ئەیلول ڕوویداوە، کە بە دەیان کەس لە ماڵێکی شاری کۆهستێک کۆبوونەوە لە ئاهەنگێکی زەماوەنددا.
وێنەکانی دوای هێرشەکە گیراون، کونێکی گەورە لە سەربانی ماڵەکەدا دەردەخەن، زیانێکی بەرفراوان بەر حەوشە و پاشماوەی ناو بیناکە کەوتووە. هەروەها پێڵاوی بووکێنی و دیکۆراتی زەماوەندی ڕەنگاوڕەنگ لە نێو پاشماوەکاندا دەبینرێت؛ ڕاپۆرتە سەرەتاییەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە چوار کەس کوژراون و لانیکەم ٦٨ کەسیش بریندار بوون، ڕاپۆرتەکانی دواتر ئاماژەیان بەوە کردووە کە ژمارەی کوژراوان بۆ پێنج کەس بەرزبووەتەوە.
ئاژانسی ڕۆیتەرز وێنە و ڤیدیۆی ڕووداوەکەی داوەتە چوار پسپۆڕی چەکی سەربازی بۆ لێکۆڵینەوە لە سەرچاوەی ئەو تەقەمەنیانە.
سێ کەس لەو شارەزایانە دەڵێن ئەو تەقەمەنیانەی بەکارهێنراون ئەمریکین نەک مووشەکێکی بەرگری ئاسمانی ئێران. ئاماژەیان بەوەشکردووە، شێوەی کونەکەی سەربانەکە و شێوازی تەقینەوەکە و جۆری زیانەکانی بەرکەوتووە، وایکردووە ئەگەری ئەوە زیاتر بێت کە تەقەمەنیەکان ڕاستەوخۆ بەر بیناکە کەوتبێت.
ترێڤەر بۆڵ، پسپۆڕی تەکنیکی چەک لە خزمەتگوزارییەکانی توێژینەوەی چەک و تەکنیکاری پێشووی فڕێدانی تەقەمەنی سوپای ئەمریکا، دوای پێداچوونەوە بە وێنەکاندا ڕایگەیاندووە، پێدەچێت زیانەکان بەهۆی ئەو تەقەمەنیانەوە بێت کە لەسەر سرمەکە یان تەنها لە سەرووی سرمەکەوە تەقیوەتەوە. ئاماژەی بەوەشکردووە، بەڵگەکان لەگەڵ لێدانی ڕاستەوخۆدا یەکدەگرنەوە و نەدەکرا زیانەکان بەهۆی تەقەی هێرشکردنە سەر تاوەرێکی پەیوەندییەکانی نزیکەوە بێت.
بۆڵ پێشنیاری کرد کە پێدەچێت تەقەمەنیەکان ئەمریکی بن. هەروەها لەبارەی ئەو پارچە پارچەیانەی کە میدیاکانی ئێران بڵاویان کردۆتەوە، لێدوانی دا و وتی بەشێک لە پاشماوەکان لە چەکی وەستانی هاوبەش (JSOW) دەچێت، کە بۆمبێکە بە ڕێنوێنی خلیسکە لەلایەن سوپای ئەمریکاوە بەکاردەهێنرێت. بەڵام ڕۆیتەرز جەختی لەوە کردەوە کە نەیتوانیوە پشتڕاستی بکاتەوە کە ئەو پارچە پارچەیە بە تایبەتی لە هێرشەکەی سەر خانووەکە دەستکەوتوە.
گاریس کۆلێت، فەرماندەی خانەنشینکراوی سوپای بەریتانیا و شارەزای پێشووی فڕێدانی بۆمب، لەگەڵ شیکارییەکانی بال هاوڕا بوو. وتی "کۆی بەڵگەکان" زیاتر ئاماژە بە تەقەمەنییەکی ئاسمانی ئەمریکی دەکات کە کێشی 500 پاوندە، نەک مووشەکێکی بەرگری ئاسمانی ئێران. کۆلێت پێشنیاری کرد کە ڕەنگە چەکی ئەمریکی ئامانجی مەبەستی خۆی لەدەستدابێت، ڕوونیکردەوە کە ئەم جۆرە هەڵانە تەنانەت لەگەڵ سیستەمی ڕێنمایی پێشکەوتووشدا دەتوانن ڕوو بدەن.
لەبەرامبەردا دوو بەرپرسی ئەمریکی کە بە مەرجی ئەوەی ناویان ئاشکرا نەکرێت لەگەڵ ئاژانسی ڕۆیتەرز قسەیان کردووە، پشتڕاستیان کردەوە کە سوپای ئەمریکا لە یەکەمی ئەیلولدا هێرشی لە ناوچەی کۆهێستەک ئەنجامیداوە، ئامانجەکانیش تاوەرێکی پەیوەندییەکانی شارۆچکەکە بووە، بەرپرسانی ئەو شارە ڕایانگەیاندووە. وێنەی مانگە دەستکردەکان دەرکەوتووە کە تاوەرەکە نزیکەی ١٣٥ مەتر لە شوێنی ئاهەنگی هاوسەرگیرییەوە دوورە. هەروەها میدیاکانی ئێران کاتی لێدانی تاوەرەکە لە نزیکەی کاتژمێر ٩:٣٠ شەو بە کاتی ناوخۆی وڵاتەکەیان داناوە.
یەکێک لە بەرپرسە ئەمریکییەکان ئاشکرای کرد، واشنتۆن بیر لە چەند سیناریۆیەک دەکاتەوە بۆ زیانە گیانییەکان لە مەراسیمەکەدا، لەوانە ئایا زیانە گیانیەکان ڕاستەوخۆ بەهۆی هێرشەکەی ئەمریکاوە بووە، ئایا مووشەکێکی بەرگری ئاسمانی ئێران دوای ئەوەی ئامانجێکی دیکەی ڕیکۆشێت بووە یان مووشەکێکی ڕێگریی لە دەستچوو بەر ماڵێک کەوتووە. هەروەها سوپای ئەمەریکا ڕایگەیاندبوو کە ئاگاداری ئەو هەواڵانەن کە باس لە قوربانیانی مەدەنی دەکەن و لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە دەکەن.
ئەمەش لە کاتێکدایە کە فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا ڕایگەیاند کە هێرشەکانی ١ی ئەیلول ئامانجە سەربازییەکانی ئێرانیان کردۆتە ئامانج کە بریتین لە سیستەمی بەرگری ئاسمانی، ڕادار، دامەزراوەی پەیوەندییەکان و کەرەستەی دەریایی.
هەروەها شایەتحاڵانی دانیشتووی ناوچەکە ڕۆشنایی زیاتری خستۆتە سەر قەبارەی کارەساتەکە. یەکێک لە دانیشتووانی شاری کۆهێستەک کە چەند ساتێک دوای تەقینەوەکە پەیامێکی دەنگی بۆ ئاژانسی ڕۆیتەرز نارد، وتی: "کۆهێستەک وێران بووە، چوار، پێنج، دە خانوو وێران بوون، خەڵکێکی زۆر لە ژێر داروپەردوودا هەن، خوا یارمەتیمان بدات".
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