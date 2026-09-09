ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران: ئێستا ئەمریکا دەزانێ لەگەڵ چ هێزێک بەرەوڕووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای شۆڕش لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: لە سەرەتای نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا ئێران فڕۆکەی RQ-170ی بەدەستهێنا و کەمتر لە دە ساڵ دواتر بوو بە زلهێزێکی سەرەکی لە بواری فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی جیهاندا.
ئاماژەی بەوەشکرد: ئێستا ژێرئاوگەڕە کۆنتڕۆڵیەکەی ئەمریکا دەتوانێت ببێتە دەرفەتێک بۆ بازدانێکی نوێ لە سیستەمی ئۆتۆنۆمدا. خۆزگە ترامپ پێش ئەوەی دەریان بکات، لە ژەنەڕاڵە بەئەزموونەکانی پنتاگۆن دەیپرسی کە لەگەڵ کێ بەرەو ڕووە.
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