  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٨ ١٩:٢١

ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران: ئێستا ئەمریکا دەزانێ لەگەڵ چ هێزێک بەرەوڕووە

ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران: ئێستا ئەمریکا دەزانێ لەگەڵ چ هێزێک بەرەوڕووە

ڕاوێژکار و یاریدەدەری ڕێبەری شۆڕش وتی: ترامپ دوای ڕاوکردنی ژێرئاوگەڕە ئەمریکییەکە تێدەگات کە مامەڵە لەگەڵ چ جۆرە دەسەڵاتێک دەکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای شۆڕش لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: لە سەرەتای نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا ئێران فڕۆکەی RQ-170ی بەدەستهێنا و کەمتر لە دە ساڵ دواتر بوو بە زلهێزێکی سەرەکی لە بواری فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی جیهاندا.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێستا ژێرئاوگەڕە کۆنتڕۆڵیەکەی ئەمریکا دەتوانێت ببێتە دەرفەتێک بۆ بازدانێکی نوێ لە سیستەمی ئۆتۆنۆمدا. خۆزگە ترامپ پێش ئەوەی دەریان بکات، لە ژەنەڕاڵە بەئەزموونەکانی پنتاگۆن دەیپرسی کە لەگەڵ کێ بەرەو ڕووە.

News ID 60390

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