  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٨ ١٦:١١

وتەبێژی سپای پاسداران: دوژمن هێرش بکات 20 ئەوەندە وڵامی دەدەینەوە

وتەبێژی سپای پاسداران: دوژمن هێرش بکات 20 ئەوەندە وڵامی دەدەینەوە

وتەبێژی سپای پاسداران بە ئاماژەدان بە زیادبوونی توانای بەرگری ئێران وتی: ئەگەر ئێستا دوژمن دوو یان سێ ئامانج بپێکێت، ئێران توانای ئەوەی هەیە 20 خاڵ بکاتە ئامانج.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار حسێن موحێبی، بە ئاماژە بە پێشهاتەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە وتی: شەڕ بە شێوەی پێشووی خۆی وەستاوە، بەڵام سروشتی ڕووبەڕووبوونەوە بەردەوامە و وڵات لە قۆناغە جیاوازەکاندا ڕووبەڕووی گۆڕەپانی نوێی ئەم شەڕە دەبێتەوە.

سەبارەت بە گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ ناوچەکە، وتی: ڕاگرتنی شەڕ، خۆبەدوورگرتن لە هەڕەشەکردن لە ئێران، کشانەوەی سوپای زایۆنی لە لوبنان، کۆتایی هێنان بە گەمارۆی سەر یەمەن و ئازادکردنی سەروەت و سامانی بەستووی ئێران لەو مەرجانەن کە بۆ گۆڕینی ئەم دۆخە خراونەتەڕوو.

وتەبێژی سوپای پاسداران هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە ئێران ڕێگە بە دەستوەردانی دەرەکی نادات لە توانا مووشەکی و ئەتۆمییەکەیدا.

ناوبراو بە ئاماژە بە توانای بەرپەرچدانەوەی هێزە چەکدارەکان وتی: ئەگەر ئەمڕۆ دوژمن هێرش بکاتە سەر دوو یان سێ ئامانج، ئێران توانای وەڵامدانەوەی ٢٠ ئامانجی هەیە و ئەم توانایەش بەشێکە لە توانای ڕاگرتنی وڵات.

News ID 60389

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