  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٦ ٢١:٣٠

جەژنی ئوممەتی ئەحمەد لە سنە بەڕێوەچوو

جەژنی ئوممەتی ئەحمەد لە سنە بەڕێوەچوو

جەژنی گەورەی "ئوممەتی ئەحمەد" لە سنە بەڕێوەچوو و خەڵک و هۆگرانی پێغەمبەر  ئامادەبوونی پڕ جۆش و خرۆشیان بوو.

ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی پارێزگاکان: بۆ چوارەمین ساڵ لەسەریەک، ئاهەنگی گەورەی "ئوممەت ئەحمەد" لە شاری سنە ناوەندی پارێزگای کوردستان بەڕێوەچوو.

لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، دامەزراوە حکومی و گشتییەکان خۆیان ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لە سەروبەندی لەدایک بوونی پیرۆزی پێغەمبەری ڕەحمەت تا دەتوانن ئەم ئاهەنگە گەورەیە ئەنجام بدەن.

دانانی خێوەتی جۆراوجۆری فەرهەنگی، هونەری و منداڵان بۆ خزمەت بە خەڵک تەنیا بەشێکە لە بەرنامە پلان بۆ داڕێژراوەکانی بەڕێوەچوونی ئاهەنگی گەورەی "ئوممەت ئەحمەد" لە شاری سنە.

بە وتەی بەرپرسان، ١٣٠ خێوەتی ڕۆشنبیری، ئایینی، منداڵان و خزمەت دانراون.

ڕازیانی بەڕێوەبەری گشتی ڕێکخراوەی بانگەشەی ئیسلامی کوردستان وتی: خەڵکی سنە هاتوون بۆ ئاهەنگی پێغەمبەر (د.خ).


ڕازیانی بەشداری بەربڵاوی خەڵکی لە بەڕێوەچوونی ئاهەنگی " ئوممەتی ئەحمەد" بە بێ وێنە ڕاگەیاند و وتی: زیاتر لە 130 خێوەت و سێ ئێستیج دانراون بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ڕۆشنبیری، هونەری، و منداڵان.

News ID 60297

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