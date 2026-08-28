جەژنی ئوممەتی ئەحمەد لە سنە بەڕێوەچوو

ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی پارێزگاکان: بۆ چوارەمین ساڵ لەسەریەک، ئاهەنگی گەورەی "ئوممەت ئەحمەد" لە شاری سنە ناوەندی پارێزگای کوردستان بەڕێوەچوو.

لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، دامەزراوە حکومی و گشتییەکان خۆیان ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لە سەروبەندی لەدایک بوونی پیرۆزی پێغەمبەری ڕەحمەت تا دەتوانن ئەم ئاهەنگە گەورەیە ئەنجام بدەن.

دانانی خێوەتی جۆراوجۆری فەرهەنگی، هونەری و منداڵان بۆ خزمەت بە خەڵک تەنیا بەشێکە لە بەرنامە پلان بۆ داڕێژراوەکانی بەڕێوەچوونی ئاهەنگی گەورەی "ئوممەت ئەحمەد" لە شاری سنە.

بە وتەی بەرپرسان، ١٣٠ خێوەتی ڕۆشنبیری، ئایینی، منداڵان و خزمەت دانراون.

ڕازیانی بەڕێوەبەری گشتی ڕێکخراوەی بانگەشەی ئیسلامی کوردستان وتی: خەڵکی سنە هاتوون بۆ ئاهەنگی پێغەمبەر (د.خ).



ڕازیانی بەشداری بەربڵاوی خەڵکی لە بەڕێوەچوونی ئاهەنگی " ئوممەتی ئەحمەد" بە بێ وێنە ڕاگەیاند و وتی: زیاتر لە 130 خێوەت و سێ ئێستیج دانراون بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ڕۆشنبیری، هونەری، و منداڵان.