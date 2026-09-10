فەرماندەی سپای تاران: ئامادەین خێراترین ئۆپراسیۆن ئەنجام بدەین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار حەسەنزادە بە ئاماژەدان بە قسە بێمانایەکانی دوژمن لە ڕۆژانی سەرەتای شەڕی سەپێنراوی ١٢ ڕۆژە، کە بانگەشەی ڕووخانی کۆماری ئیسلامی لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا دەکرد، زیادی کرد: ئەمڕۆ لە بەر چاوی جیهانەوە، لە جوگرافیایەکی سنوورداردا وەک کەنداوی فارس و گەرووی هورمز، هەمان دوژمنان لە دەستی بەهێزی هێزی دەریایی و ئاسمانی سپای پاسداران گیردەخۆن.

ناوبراو ڕێکخستنی تیم و یەکە و فیرقە هێرشبەرەکانی بۆ ئۆپەراسیۆنی تایبەت و خێرای ڕەشەبا ڕاگەیاند و ڕایگەیاند: ئەمڕۆ ئامادەین لە هەر بەشێکی وڵات بە خێرایی زۆر ئامادەبین و لە هەر بارودۆخێکدا دوژمن لەناو ببەین. چونکە توانای گواستنەوەی خێرا و ئۆپەراسیۆنی تایبەت و تایبەت لەم ساڵانەی دواییدا لە ڕێگەی مەشقی دووبارەبووەوە بەدەست هاتووە و ئەم ڕێبازە هێرشبەرەش پەیامێکی ڕوونی بۆ دوژمنان هەیە.