ئێران وڵامی ترەمپ دەداتەوە؛ سەرەتا لە شەڕدا سەرکەوە دواتر باسی تاڵان بکە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی وتی: پێش ئەوەی مرۆڤ بتوانێت پاگەندەی "غەنیمەتەکانی شەڕ" بکات، سەرەتا دەبێت لە شەڕەکەدا سەرکەوتوو بووبێت؛ بۆ ئەوەی لە گەرووێکدا نەگیرێت و لە کۆتاییدا متمانە لەدەست بدات.
تا ئێستا "غەنیمەتەکانی ئێران" لە جامێکی کاغەزی زیاتر نییە بۆ سەرکەوتنێک کە هێشتا هیچ نیشانەیەکی هاتنەدی نیشان نادات.
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە وەڵامی قسەکانی ترەمپدا ڕایگەیاند: پێش ئەوەی مرۆڤ بتوانێت بانگەشەی "تاڵانەکانی شەڕ" بکات، سەرەتا دەبێت لە شەڕەکەدا سەرکەوتنی بەدەستهێنابێت.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی وتی: پێش ئەوەی مرۆڤ بتوانێت پاگەندەی "غەنیمەتەکانی شەڕ" بکات، سەرەتا دەبێت لە شەڕەکەدا سەرکەوتوو بووبێت؛ بۆ ئەوەی لە گەرووێکدا نەگیرێت و لە کۆتاییدا متمانە لەدەست بدات.
News ID 60150
Your Comment