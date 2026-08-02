  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ١١ ١٩:٥٧

کەربەلا لە ئامێزی ملیۆنان عاشق؛ شکۆی ئەربەعین و خرۆشی ئۆممەتێک

کەربەلا لە ئامێزی ملیۆنان عاشق؛ شکۆی ئەربەعین و خرۆشی ئۆممەتێک

ڕێگای نەجەف – کەربەلا لە ئێستادا لەلایەن ملیۆنان زیارەتکاری حوسێنەوە داپۆشراوا، کە بە هەموو توانایانەوە بەرەو کەربەلا دەڕۆن، بە تامەزرۆییەوە بۆ گەیشتن بە مەزارگەی سەرکردەی شەهیدان حەزرەتی ئیمام حسێن( د.خ) و، حەزرەتی عەباس (د.خ).

ئاژانسی هەواڵی مێهر- بەشی نێودەوڵەتی: لەگەڵ کەوتنی شەو بەسەر ئاسمانی نەجەفدا، ئەو ڕێگایەی کە لە تەنیشت مەزارگەی ئەمیر ئەلمومینین عەلی (ع) دەست پێدەکات، هێواش هێواش دەگۆڕێت بۆ ڕووباری مرۆڤەکان، ڕووبارێک کە سەرچاوەکەی نەک لە شاخ و کانیاوە، بەڵکو لە دڵە عاشقەکانەوە سەرچاوە دەگرێت.

ملیۆنان هۆگر و عاشقی ئەهلی بەیتی ڕەسولەڵا د.خ لە دەیان وڵاتی جیهانەوە، بە زمان و کولتوور و ڕەنگی جیاوازەوە، یەک ناو پەلکێشی کردوون بۆ عێراق؛ "حوسێن" و وەک ئەوە وایە لەم چەند ڕۆژەدا تەواوی جوگرافیای جیهانی ئیسلامی لەم ڕێڕەوی هەشتا کیلۆمەترییەدا کورتکرابێتەوە.

گەرمای سووتێنەری عێراق هێشتا بەردەوامە، بەڵام زیارەتکاران چاوەڕێی ئاوابوونی خۆر ناکەن و هەندێکیان لە کاتژمێرەکانی سەرەتای ئێوارەدا دەڕۆن، هەندێکیشیان تا بەیانی بە پێ دەڕۆن.
لەم ڕۆژانەدا ڕێگای نەجەف بۆ کەربەلا چیتر ناتوانێ ژمارەی زیاتر زیارەتکار لەخۆ بگرێت و تا ئەو شوێنەی چاو دەتوانێت بیبینێت کەسانێکن کە هەموویان لە یەک شوێن زیاتریان نییە.
نزیکەی 10 ڕۆژ پێش ئێستا هەزاران خێوەتی عێراقی لەسەر ڕێبازی حوسێن (ع) دەستیان بە چالاکییەکانیان کردووە و ئێستا بە درێژایی شەو و ڕۆژ خزمەتی زیارەتکاران دەکەن.
هەندێک کاروان تەنیا شوێنی دابەشکردنی خواردن نین؛ هەریەکەیان شارێکی بچووکە کە هەموو شتێک لە کلینیک و دەرمانخانەکانەوە تا چاککردنەوەی پێڵاو و شەحنکردنەوەی مۆبایل و مەساجکردنی پێ و شوێنی پشوودان و حەمام و جلشۆر بە خۆڕایی بۆ زیارەتکاران بەردەستە.

زۆرێک لە پزیشکان و پەرستاران و خوێندکاران و خۆبەخشەکان وازیان لە ڕۆژانی پشووەکانیان هێناوە بۆ خزمەتکردنی زێارەتکارانی ڕێپێوانی ئەربەعین بۆ چەند ڕۆژێک هاتوونەتە عێراق و سنووری ئێران.
شانبەشانی ئەم دیمەنە ناوازانە، خێزانە عێراقییەکانیش ئامادەیییەکی بەرچاویان هەیە، بەشێکی زۆریان لەگەڵ منداڵەکانیان و بەساڵاچوواندا بە ڕێگاکەدا دەڕۆن.

بۆ ئەوان پیاسەی ئەربەعین تەنها ڕێوڕەسمێکی ئایینی نییە، میراتێکە دەبێت لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر بگوازرێتەوە و منداڵانی عێراقیش لە سەرەتای ساڵانی تەمەنەوە فێر دەبن کە خزمەتکردنی زیارەتکاران شەرەفێکە کە هاوتایە لەگەڵ عیبادەت.

News ID 60118

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