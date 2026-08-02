کەربەلا لە ئامێزی ملیۆنان عاشق؛ شکۆی ئەربەعین و خرۆشی ئۆممەتێک

ئاژانسی هەواڵی مێهر- بەشی نێودەوڵەتی: لەگەڵ کەوتنی شەو بەسەر ئاسمانی نەجەفدا، ئەو ڕێگایەی کە لە تەنیشت مەزارگەی ئەمیر ئەلمومینین عەلی (ع) دەست پێدەکات، هێواش هێواش دەگۆڕێت بۆ ڕووباری مرۆڤەکان، ڕووبارێک کە سەرچاوەکەی نەک لە شاخ و کانیاوە، بەڵکو لە دڵە عاشقەکانەوە سەرچاوە دەگرێت.
ملیۆنان هۆگر و عاشقی ئەهلی بەیتی ڕەسولەڵا د.خ لە دەیان وڵاتی جیهانەوە، بە زمان و کولتوور و ڕەنگی جیاوازەوە، یەک ناو پەلکێشی کردوون بۆ عێراق؛ "حوسێن" و وەک ئەوە وایە لەم چەند ڕۆژەدا تەواوی جوگرافیای جیهانی ئیسلامی لەم ڕێڕەوی هەشتا کیلۆمەترییەدا کورتکرابێتەوە.
گەرمای سووتێنەری عێراق هێشتا بەردەوامە، بەڵام زیارەتکاران چاوەڕێی ئاوابوونی خۆر ناکەن و هەندێکیان لە کاتژمێرەکانی سەرەتای ئێوارەدا دەڕۆن، هەندێکیشیان تا بەیانی بە پێ دەڕۆن.
لەم ڕۆژانەدا ڕێگای نەجەف بۆ کەربەلا چیتر ناتوانێ ژمارەی زیاتر زیارەتکار لەخۆ بگرێت و تا ئەو شوێنەی چاو دەتوانێت بیبینێت کەسانێکن کە هەموویان لە یەک شوێن زیاتریان نییە.
نزیکەی 10 ڕۆژ پێش ئێستا هەزاران خێوەتی عێراقی لەسەر ڕێبازی حوسێن (ع) دەستیان بە چالاکییەکانیان کردووە و ئێستا بە درێژایی شەو و ڕۆژ خزمەتی زیارەتکاران دەکەن.
هەندێک کاروان تەنیا شوێنی دابەشکردنی خواردن نین؛ هەریەکەیان شارێکی بچووکە کە هەموو شتێک لە کلینیک و دەرمانخانەکانەوە تا چاککردنەوەی پێڵاو و شەحنکردنەوەی مۆبایل و مەساجکردنی پێ و شوێنی پشوودان و حەمام و جلشۆر بە خۆڕایی بۆ زیارەتکاران بەردەستە.
زۆرێک لە پزیشکان و پەرستاران و خوێندکاران و خۆبەخشەکان وازیان لە ڕۆژانی پشووەکانیان هێناوە بۆ خزمەتکردنی زێارەتکارانی ڕێپێوانی ئەربەعین بۆ چەند ڕۆژێک هاتوونەتە عێراق و سنووری ئێران.
شانبەشانی ئەم دیمەنە ناوازانە، خێزانە عێراقییەکانیش ئامادەیییەکی بەرچاویان هەیە، بەشێکی زۆریان لەگەڵ منداڵەکانیان و بەساڵاچوواندا بە ڕێگاکەدا دەڕۆن.
بۆ ئەوان پیاسەی ئەربەعین تەنها ڕێوڕەسمێکی ئایینی نییە، میراتێکە دەبێت لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر بگوازرێتەوە و منداڵانی عێراقیش لە سەرەتای ساڵانی تەمەنەوە فێر دەبن کە خزمەتکردنی زیارەتکاران شەرەفێکە کە هاوتایە لەگەڵ عیبادەت.
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