زەیدی: ڕێگە نادەین لە عێراقەوە هێرش بکرێتە سەر دراوسێکانمان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر ، عەلی ئەلزەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق و خالید حومەیدان، بەرپرسی هەواڵگری سعودیە جەختیان لە سەر پێویستی پتەوکردنی هاوکارییە ئەمنییەکان و ئاڵوگۆڕی زانیاری لە نێوان دوو وڵات کرد بە مەبەستی ڕێگری کردن لە پەرەسەندنی گرژیەکان.

لایەنی سعودی بانگهێشتی سەرۆکوەزیرانی عێراقی کرد بۆ سەردانی ڕیاز.

لە میانی دیدارەکەدا زەیدی جەختی لە خواستی حکومەتی عێراق کردەوە بۆ پتەوکردنی هاریکاری لەگەڵ ڕیاز لە ناوچەکانی هەردوو وڵات و ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە.

هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە هەڵوێستی بەغدا لە پاڵپشتیکردنی سەروەریی عێراق یەکدەستە و ڕێگە نادات خاکی وڵات بۆ کردەوەی دوژمنکارانە دژ بە وڵاتانی دیکە بەکاربهێنرێت.

ئەم کۆبوونەوەیە لە کاتێکدا بەڕێوەدەچێت کە ئەمریکا و سعودیە لەم دواییانەدا پێگەکانی هێزەکانی حەشدی شەعبیان لە عێراق کردە ئامانج لە دەستدرێژییەکی ڕوون.