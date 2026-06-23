" یوم العباس" زەنجان نمانەی سەربەرزی و یەکگرتوویی و بەرخۆدان لە بەرانبەر دوژمنان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
ڕۆژی عەباس ئەمساڵ لە زەنجان بە دەرکەوتنی بێهاوتای عاشقانی حوسێنی و یەکڕیزی جەماوەری و دژە ئیستکباری بەڕێوەچوو و ئەم ماتەمینە ناوازەیە وەڵامێکی چەقێنەرە بۆ دوژمنانی قوتابخانەی حوسێنی.
کۆبوونەوەی ڕۆژی عەباس ئەمساڵ بە دەرکەوتە بێهاوتاکانی سۆز و یەکڕیزیی جەماوەریی و دژە خۆبەزلزانین لە زەنجان بەڕێوەچوو، لە کاتێکدا ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر ئەم گرووپە ئایینی و جەماوەرییە ئامانجی هێرش و دەستدرێژییەکی ئەمریکی-زایۆنیستی بوو؛ هێرشێک کە هەرچەندە برینێکی لەسەر جەستەی ئەم بزووتنەوە گەورەیە بەجێهێشت، بەڵام نەیتوانی بچووکترین زیان بە گەورەیی و یەکگرتوویی و شکۆمەندی ئەم کۆمەڵگا ناوازەیە بگەیەنێت.
ئەمریکا و ئیسڕائیل لە شەڕی چل ڕۆژەداهێرشی مووشەکییان کردە سەر حسێنیەی گەورەی زەنجان و کاولیان کردبوو.
بەڵام ئەمساڵ خەڵکی زەنجان بەهێزتر و زیاتر بەخرۆش لە جاران ڕێوڕەسمی موحەڕەمیان بەڕێوەبرد.
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