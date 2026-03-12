بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەناڵی سی‌بی‌ئێسی ئەمریکا لە زمانی دوو بەرپرسی ئەو وڵاتە ڕایگەیاند کە لە سەرەتای شەڕی داسەپاوە دژی ئێران تا ئێستا 11 درۆنی گرانبایی و پێشکەوتەی ئێم کیو 9ی ئەمریکا بە تێچووی 230 ملیۆن دۆلار کە بە مەبەستی سیخۆڕی، چاودێری، ناسینکاری و ئۆپەراسیۆنی وردبینانە کەڵکیان لێ وەردەگیرا، لە لایەن پەدافەندی هێزی چەکداریی ئێرانەوە داخراون.

ئەوە لە کاتێکدایە کە بە گوێرەی هێزی چەکداریی ئێران سیستەمگەلی پەدافەندیی ئەرتەش و سپا تا ئێستا 102 درۆنی پێشکەوتەی جۆراوجۆری ئەمریکایی-زایۆنی‌یان بەرداوەتەوە.