  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢١ ١٠:١١

سی‌بی‌ئێس: ئێران 11 درۆنی پێشکەوتەی ئێم کیو 9ی ئەمریکای تێکشکاندووە

کەناڵێکی ئەمریکایی لە داخرانی 11 درۆنی پێشکەوتەی ئێم کیو 9ی ئەمریکا لە لایەن پەدافەندی هێزی چەکداریی ئێران هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەناڵی سی‌بی‌ئێسی ئەمریکا لە زمانی دوو بەرپرسی ئەو وڵاتە ڕایگەیاند کە لە سەرەتای شەڕی داسەپاوە دژی ئێران تا ئێستا 11 درۆنی گرانبایی و پێشکەوتەی ئێم کیو 9ی ئەمریکا بە تێچووی 230 ملیۆن دۆلار کە بە مەبەستی سیخۆڕی، چاودێری، ناسینکاری و ئۆپەراسیۆنی وردبینانە کەڵکیان لێ وەردەگیرا، لە لایەن پەدافەندی هێزی چەکداریی ئێرانەوە داخراون.
ئەوە لە کاتێکدایە کە بە گوێرەی هێزی چەکداریی ئێران سیستەمگەلی پەدافەندیی ئەرتەش و سپا تا ئێستا 102 درۆنی پێشکەوتەی جۆراوجۆری ئەمریکایی-زایۆنی‌یان بەرداوەتەوە.

