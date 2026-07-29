  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٧ ١٤:٣٧

هیچ جووڵەیەک لە گەرووی هورموز بێ ئیزنی ئێران نییە

هیچ جووڵەیەک لە گەرووی هورموز بێ ئیزنی ئێران نییە

جێگری ڕێکخەری ئەرتەشی ئێران وتی: هێزی دەریایی ئەرتەش لە دۆخێکی باشدایە و ڕۆڵەکانی ئەم سنوور و خاکە کۆنترۆڵی تەواویان بەسەر ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز و باکووری زەریای هیند و دەریای عوماندا هەیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەریادار حەبیبوڵا سەیاری، جێگری ڕێکخەری ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، بە ئاماژەدان بە تواناکانی هێزی دەریایی ئەرتەش، ڕایگەیاند: هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامی ئێران لە دۆخێکی باشدایە و ڕۆڵەکانی ئەم سنوور و خاکە کۆنترۆڵی تەواوی ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز، باکووری زەریای هیندیان هەیە و دەریای عومان.

دەریاوان سەیاری بە ئاماژەدان بەوەی کە کارمەندانی هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامی ئێران بە خۆڕاگرییەوە لە ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیا ئامادەن، ڕایگەیاند: ڕۆڵەکانمان وەستاون و بەبێ مۆڵەتی ئەوان هیچ جووڵەیەک لەم ئاوە ستراتیژیانەدا ئەنجام نادرێت.

جێگری ڕێکخەری ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران هەروەها بە ئاماژە بە دۆخی ئەمنیی سنوورەکانی وڵات، ئاماژەی بەوە کرد کە: خۆشبەختانە ئاسایش لە هەموو سنوورە وشکانی، دەریایی و ئاسمانییەکانی وڵاتدا باش و سەقامگیرە.

News ID 60084

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