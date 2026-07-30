ئەمریکا مووشەکی شوێنگیری بۆ شەڕی ئێران نەماوە

بەپێی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە پشتبەستن بە کۆمپانیای سپۆتنیک، دامەزراوەی بیرکردنەوەی ئەمریکی "توێژینەوە ستراتیژی و نێودەوڵەتییەکان" (CSIS) ڕایگەیاندووە، کۆگای موشەکی ڕێگریکەری "پاتریۆت PAC-3 MSE"ی ئەمریکا لە 28ی شوباتەوە بە ڕێژەی 65% کەمیکردووە و گەیشتووەتە نزیکەی 759.

بەپێی ڕاپۆرتی ئەم پەیمانگایە ئەمریکییە ساڵانە تەنها ١٨٣ مووشەکی ڕێگری و شوێنگیری پاتریۆت بەرهەم دەهێنرێت و بەرهەم هێنانەوەیان نزیکەی سێ ساڵ و نیو دەخایەنێت.

هەروەها لە دوایین ڕاپۆرتی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و نێودەوڵەتیدا دەریدەخات کە کۆگای مووشەکی ڕێگریکەری "THAAD"یش لە 452 مووشەکەوە بۆ 278 مووشەک کەمیکردووە.

دامەزراوەی بیرکردنەوەی ئەمریکی جەختی لەوە کردەوە کە دووبارە بنیاتنانەوەی کۆگای مووشەکی ڕێگریکەری THAAD چەند ساڵێکی دەوێت.

لە بەشێکی دیکەی ڕاپۆرتەکەی ناوەندی لێکۆڵینەوە ستراتیژی و نێودەوڵەتییەکان هاتووە: کەمکردنەوەی کۆمەڵەی مووشەک واشنتۆن و هاوبەشەکانی ناچار دەکات لەکاتی بڕیاردان بۆ ڕێگریکردن لە مووشەکەکان مەترسی بکەن.

پەیمانگا ئەمریکییەکە هۆشداریدا لەوەی کەمبوونەوەی کۆگاکانی مووشەکی ڕێگریکەر، لە غیابی بەدیل بۆ پاتریۆت و THAAD، مەترسییەکان بۆ واشنتۆن و هاوبەشەکانی زیاد دەکات.

هەروەها سەنتەری لێکۆڵینەوە ستراتیژی و نێودەوڵەتییەکان ڕایگەیاندووە کە مەودای ئەو کەشتیانەی کە بە مووشەکی ڕێگری "ستاندارد" تەیارکراون توانای ڕێگریکردنیان لە هەڕەشەکان سنووردار کردووە.

هاوکات وەزارەتی بەرگری ئەمریکا (پنتاگۆن) داوای 67 ملیار دۆلاری دیکەی کردووە بۆ دابینکردنی بودجە، کە بەشێکی بۆ قەرەبووکردنەوەی کەمیی کۆگاکانی تەقەمەنی تەرخان دەکرێت.

کەناڵی ئێن بی سی نیوز لەم دواییانەدا بە پشت بەستن بە بەرپرسانی حکومەتی ئەمریکا بڵاویکردەوە، سوپای ئەمریکا بە هۆی کەمبوونەوەی خێرای یەدەگی بەرگری ئاسمانی ئێران، ناچار بووە سیاسەتی “تەقەی هەڵبژێردراو” لە دژی مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران جێبەجێ بکات.

لە هەمان کاتدا ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز بڵاویکردەوە کە دۆناڵد ترەمپ بڕیاریداوە ئۆپەراسیۆنە هێرشبەرە گەورەکان دوابخات بەهۆی ترسی کەمبوونەوەی تەواوەتی جبەخانەی پاتریۆت لە ناوچەکەدا؛ بڕیارێک کە دوابەدوای هۆشدارییەکی ڕوونی دان کەین، سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی ئەمریکا، کە کۆگاکانی چەک گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار، درا.