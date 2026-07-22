چەقبەستووی ستراتیژی ترەمپ؛ ئێران چۆن هاوکێشەی گوشاری پووچەڵ کردەوە؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەم مۆدێلە کە لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا بە "دیپلۆماسی زۆرەملێ" ناسراوە، لە ماوەی دەیەکانی ڕابردوودا دژی وڵاتانی جۆراوجۆر بەکارهێنراوە.

بەڵام ئەزموونی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دواییەی ئەمریکا لەگەڵ ئێران، جارێکی دیکە نیشانی داوە کە ئەم مۆدێلە لە بەرامبەر هەموو ئەکتەرەکاندا وەک یەک کار ناکات و سەرکەوتنی بەندە بە تایبەتمەندییە پێکهاتەیی و سیاسی و دەروونییەکانی وڵاتی ئامانج.

لەو چوارچێوەیەدا ڕۆژنامەی واشنتۆن پۆست بە پشتبەستن بە هەڵسەنگاندنی هەواڵگریی ئەمریکا بڵاوی کردووەتەوە کە ئەو ستراتیژەی کە دۆناڵد ترەمپ بۆ زیادکردنی گوشارەکان و چڕکردنەوەی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێران گرتویەتییەبەر، گەیشتووەتە بنبەست. بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، دەزگا هەواڵگرییەکانی ئەمریکا پێیان وایە کە هێرشە سەربازییەکانی واشنتۆن ناتوانن هەڵسوکەوت و هەڵوێستە ستراتیژییەکانی تاران بگۆڕن.

هەروەها ڕاپۆرتەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە بەردەوامبوونی ئەم ڕەوتە، جگە لەوەی ڕووبەڕووبوونەوەکە دەشێوێنێت، تێچووی سیاسی بەرچاویش بۆ کۆشکی سپی دروست دەکات؛ بە تایبەتی کە پشتیوانی ڕای گشتی ئەمریکا بۆ بەردەوامبوونی شەڕەکە کەم دەبێتەوە.

ئەم هەڵسەنگاندنە کاتێک گرنگتر دەبێت کە لەلایەن هەمان ئەو دامەزراوانەوە وروژێنرێت کە بەرپرسیارن لە پێوانەکردنی کاریگەریی سیاسەتە ئەمنی و سەربازییەکانی ئەمریکا.

بە واتایەکی تر، مەسەلەکە تەنیا شیکارییەکی میدیایی نییە، بەڵکوو نیشانەی پێکهاتنی تێڕوانینێکی نوێیە لە چوارچێوەی قەوارەی بڕیاردانی ئەمنی ئەمریکادا؛ تێڕوانینێک کە ئاماژەیە بۆ سنوورداربوونی ئامرازە سەربازییەکان لە گۆڕینی ڕەفتاری ئێراندا.

بەڵام پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە بۆچی ئەو ستراتیژەی کە ئەمریکا چەندین جار لە ناوچە جیاجیاکانی جیهان بەکاری هێناوە، ئەنجامە خوازراوەکەی بەرامبەر ئێران بەدەست نەهێناوە؟

وەڵامی ئەم پرسیارە دەبێ لە جیاوازیی جەوهەری نێوان ئێران و زۆرێک لەو وڵاتانەدا بگەڕێین کە پێشتر ئامانجی سیاسەتە زۆرەملێکانی ئەمریکا بوون. لە تیۆرییەکانی دەروونناسی سیاسیدا، یەکێک لە هۆکارە گرنگەکانی سەرکەوتنی فشاری دەرەکی، دروستکردنی هەستی بێدەسەڵاتی و داڕمانی دەروونییە لە کۆمەڵگەی ئامانجدا. کاتێک کۆمەڵگا هەست دەکات کە تێچووی بەرخۆدان زۆر زیاترە لە تێچووی پاشەکشە، بوار بۆ گۆڕینی ڕەفتاری سیاسی ئامادە دەکرێت.

بەڵام ئەگەر کۆمەڵگا هەڕەشەی دەرەکی نەک تەنیا وەک قەیرانی ئەمنی، بەڵکوو وەک هێرش بۆ سەر شوناسی نەتەوەیی و سەربەخۆیی خۆی بزانێت، ئەنجامەکەی تەواوی به پێچەوانه دەبێت.

لەم جۆرە هەلومەرجەدا دیاردەیەک کە دەروونناسانی سیاسی بە لێکنزیکبوونەوە لە دژی هەڕەشەی دەرەکی ناوی دەبەن، چالاک دەبێت. هەڕەشەی دەرەکی تا ڕادەیەکی زۆر ناکۆکییە ناوخۆییەکان پەراوێز دەخات و ئەولەویەتی سەرەکی کۆمەڵگا دەگۆڕێت بۆ پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی و ڕێگریکردن لە سەرکەوتنی دوژمن. ئەمە هەمان ئەو نەخشەیە کە لە زۆرێک لە شەڕەکانی مێژوودا بەدی کراوە و ئێستا لە هەڵسەنگاندنە هەواڵگرییەکانی ئەمریکا بۆ ئێران دیارە.

لە لایەکی دیکەوە ئێران تەنیا ئەکتەرێکی سەربازی نییە کە بە پێوەری کلاسیکی دەسەڵات بپێورێت. پێکهاتەی دەسەڵاتی ئێران لەسەر کۆمەڵێک پێکهاتەی ڕەق و نەرم دامەزراوە؛ لە توانای سەربازی و مووشەکییەوە تا قووڵایی جیۆپۆلەتیکی، ئەزموونی درێژخایەن لە بەڕێوەبردنی قەیرانەکان، توانای زوو چاکبوونەوە و لە هەمووی گرنگتر توانای بەرز بۆ گونجاندن لەگەڵ بارودۆخی فشار. هەر لەبەر ئەم هۆکارە، لەگەڵ زیادبوونی ئاستی فشارەکان، بەشێکی گرنگی توانا شاراوەکانی وڵاتیش چالاک دەبن؛ توانایەک کە بەزۆری لە حیساباتی سەرەتایی پلاندانەرانی پەستاندا کەمتر لەبەرچاو دەگیرێت.

یەکێک لە هەڵە ستراتیژییە گەورەکانی ئەمریکا، تێڕوانینی هێڵکارییە بۆ چەمکی دەسەڵات. لەم ڕوانگەیەوە گریمانە دەکرێت کە بە گەیاندنی زیانی سەربازی یان ئابووری، توانای بڕیاردانی لایەنی بەرامبەریش بە هەمان ڕێژە کەم دەبێتەوە. بەڵام لە دۆخی ئێراندا مەرج نییە پەیوەندی نێوان فشار و دەسەڵات هێڵکاری بێت. لە زۆر حاڵەتدا فشاری دەرەکی لەبری کەمکردنەوەی هێزی بەرهەمهێناوەتەوە. ئەزموونی چوار دەیە لە گەمارۆکان، شەڕ، ئۆپەراسیۆنی تێکدەر و جۆرەها گوشارە ئەمنییەکان نیشانی دا کە پێکهاتەی بڕیاردانی ئێران بە تێپەڕبوونی کات چەندین میکانیزمی بۆ خۆگونجاندن لەگەڵ بارودۆخە مەترسیدارەکاندا دروست کردووە.

لە ڕوانگەی تیۆرییەکانی ڕاگرتنەوە، ئامانجی سەرەکی هەر کردەیەکی سەربازی گۆڕینی حیساباتی لایەنی بەرامبەرە. ئەگەر هێرشێکی سەربازی نەتوانێت ئەم گۆڕانکارییە دروست بکات، ئەوا ئامانجی ڕێگریکردن بەدی نەهاتووە. ڕاپۆرتی واشنتۆن پۆست ڕێک ئاماژە بەم خاڵە دەکات؛ هەڵسەنگاندنی دەزگا هەواڵگرییەکانی ئەمریکا دەریدەخات کە هێرشە سەربازییەکان نەیانتوانیوە هەڵسوکەوتی ستراتیژی ئێران بگۆڕن. ئەمەش بەو مانایەیە کە ئامرازە سەربازییەکان بە پێچەوانەی چاوەڕوانییەکانی سەرەتاوە، نەیانتوانیوە هاوسەنگییەکی نوێ لە نێوان تێچوون و قازانجەکانی بڕیاردانی ئێراندا دروست بکەن.

خاڵێکی تری گرنگ جیاوازی شێوازی تێڕوانینی تاران و واشنتۆنە بۆ چەمکی کات. سیاسەتمەدارانی ئەمریکی، بە تایبەت لە ژینگەی هەڵبژاردنەکاندا، بەزۆری بەدوای دەستکەوتی خێرا و نیشاندەردا دەگەڕێن. بۆ ئەوان سەرکەوتن یان شکستی سیاسەتی دەرەوە تا ڕادەیەکی زۆر پەیوەستە بە خولی هەڵبژاردنی ناوخۆییەوە. لە بەرامبەردا بڕیاردانی ستراتژیک لە ئێراندا بە گشتی لەسەر بنەمای ئاسۆی کاتیی درێژخایەن دامەزراوە. ئەم جیاوازییە کاتییە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ستراتیژییەتی پەرتکردن وردە وردە تێچووی زیاتر بەسەر بڕیاردەرانی ئەمریکادا بسەپێنێت وەک لەوەی کە فشار بخاتە سەر ئێران.

ڕەهەندێکی تری باسەکا ڕای گشتی ئەمریکایە. ئەزموونی شەڕەکانی ئەفغانستان و عێراق دەریخستووە کە کۆمەڵگای ئەمریکا هەستیارێکی زۆر بووە بۆ چوونە ناو شەڕی درێژخایەن. لەگەڵ زیادبوونی ماوەی ڕووبەڕووبوونەوەکە و بەدەستنەهێنانی دەستکەوتی بەرجەستە، گوشارە سیاسییەکانی سەر حکومەتی ئەمریکاش زیاتر دەبن. هەر لەبەر ئەم هۆکارە یەکێک لە گرنگترین نیگەرانییەکانی بازنەکانی هەواڵگری ئەمریکا تەنیا مەیدانی شەڕ نییە، بەڵکو دەرئەنجامە ناوخۆییەکانی درێژەدان بەم ڕەوتە بۆ ئیدارەی ترەمپە.

لە ڕوانگەی دەروونناسی سەرکردایەتییەوە، کاتێک سەرکردەیەکی سیاسی بەشێکی بەرچاو لە متمانەی خۆی لەسەر سەرکەوتنی ستراتیژییەکی دیاریکراو دادەنێت، پاشەکشەکردن لێی قورستر دەبێت.

لەم جۆرە بارودۆخانەدا ئەگەری بەردەوامبوونی سیاسەتەکە زیاد دەکات تەنانەت لەگەڵ کەمبوونەوەی ئەگەری سەرکەوتن؛ دیاردەیەک کە لە دەروونناسی بڕیارداندا بە "تەڵەی پابەندبوون" ناسراوە. ئەم دۆخە دەتوانێت بڕیاردەرەکان بەرەو خولێک ببات کە تێیدا پارەی زیاتر بدەن بۆ قەرەبووکردنەوەی شکستەکانی ڕابردوو بەبێ ئەوەی دەرئەنجامێکی جیاواز بەدەستبهێنن.

لە کۆتاییدا ئەوەی ئەمڕۆ لە هەڵسەنگاندنە هەواڵگرییەکانی ئەمریکادا دەیبینین، زیاترە لە ڕاپۆرتێک لەسەر دۆخی شەڕ؛ دانپێدانانێکی ناڕاستەوخۆیە بە سنوورداربوونی ستراتیژی فشار دژی ئێران.

ئەزموونی چەند مانگی ڕابردوو دەریخستووە کە وڵاتێک کە قووڵی ستراتیژی و توانای خۆڕاگریی بەرز و پێکهاتەی بڕیاردانی یەکگرتوو و ئەزموونی درێژخایەنی لە مامەڵەکردن لەگەڵ قەیرانەکاندا هەبێت، مەرج نییە بە مۆدێلێک بەڕێوەبچێت کە بۆ وڵاتانی دیکە داڕێژراون.

هەر لەبەر ئەم هۆکارە دەکرێ بڵێین کێشەی سەرەکی ئەمریکا تەنیا شکستی ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی یان شکستی تاکتیکێکی سیاسی نییە، بەڵکوو بێکاریگەریی چوارچێوەیەکی فیکرییە؛ چوارچێوەیەک کە گریمانە دەکات کە زیادبوونی فشارەکان بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەبێتە هۆی گۆڕانکاری لە هەڵسوکەوتدا.

لە کاتێکدا لە دۆخی ئێراندا فشاری دەرەکی نەک هەر نەبووەتە هۆی لاوازبوونی ئیرادەی ستراتیژی، بەڵکوو توانای شاراوەی دەسەڵاتی چالاک کردووە و یەکگرتوویی ناوخۆیی زیاتر بووە و لۆژیکی بەرخۆدانی پتەوتر کردووە.

لەم ڕوانگەیەوە، ڕاپۆرتە هەواڵگرییەکانی ئەمریکا نەک تەنیا وەک هەڵسەنگاندنێک بۆ خاڵێکی کات، بەڵکوو وەک نیشانەی دەستپێکردنی پێداچوونەوە بە یەکێک لە گریمانە هەرە گرنگەکانی سیاسەتی دەرەوەی واشنتۆن بەرامبەر بە ئێران، سەیر بکرێت؛ گریمانەیەک کە ئێستا لە هەموو کاتێک دوورترە لە واقیعەکانی سەر زەوی.