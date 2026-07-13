نهێنی پشت پەردەی دۆستایەتی لیندسی گراهام لەگەڵ کورد چی بوو؟

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: دوای ئەوەی دوێنێ لیندسی گراهام سێناتۆری کۆماری خوازی ئەمریکا مرد، هەندێ کەس لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا پاگەندەی ئەوەیان کرد کە ئەم سێناتۆرە لایەنگرەی شەڕ و کوشتوبڕە دۆستی کورد بووە ۆ پشتیوانی کوردی کردووە.

بەڵام ڕاستییەکان و پشت پەردەی ئەم پاگەندانە چین؟ پێداچوونەوەیەک بە هەڵوێستەکان و پێشنیارەکانی یاسادانان و وتارەکانی و لێدوانە فەرمییەکانی لە ماوەی زیاتر لە دە ساڵدا، ئەوەمان بۆ دەردەخات کە گراهام یەکێک بووە لەو کەمترین سیاسەتمەدارە ئەمریکییانەی کە بەردەوام بەرگری لە پێشمەرگەی کورد و هێزەکانی سوریای دیموکرات کردوووە و وەک هاوبەشی ستراتیژی واشنتۆن ناوی بردوون و تەنانەت پێشنیاری یاسای بۆ پشتگیریکردنیان کردووە.

به ڵام هیچ کاتێک پاڵپشتی له کورد به مانای پشتیوانی له سەربه خۆیی و ریفراندۆمی هەرێمی کوردستان لە ساڵی ٢٠١٧ یان بزووتنەوە سیاسی و سەربازییەکانی کورد لە عراق و سوریە و ترکیە نەبووە؛ بەڵکوو لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی ئاسایشی نیشتمانی ئەمریکا و شەڕی دژی داعش و پاراستنی متمانەی واشنتۆن لەگەڵ هاوپەیمانەکانیدا پێناسە کرا.

مردنی لەناکاوی لیندسی گراهام، سیناتۆری کۆماریخوازی خەڵکی ویلایەتی کارۆلینای باشوور، جارێکی دیکە ئەو پرسیارەی هێنایە ئاراوە کە ئایا دەتوانرێت بە “دۆستی کورد” ناوی لێ بنرێت یانا؟

کە بە بڕوای کارناسانی وردکۆڵ لە پرسی کورد، نەخێر هەرگیز هیچ ئەمریکایی و ڕۆژاوایی و بیانییەک دۆستی هیچ نەتەوەیەکی ڕۆژهەڵاتی نەبوون بە کوردیشەوە.

تەنیا بەس سەیر کردنی هەڵوێست و پێشنیارەکانی یاسادانان و لێدوانەکانی لە ماوەی زیاتر لە دە ساڵدا لە ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکادا، ئەوەمان بۆ دەردەخات کە وەڵامی ئەم پرسیارە بەڵێیە، بەڵام بە یەک بڕوا و تێبینی گرنگ؛ گراهام لایەنگری بێ مەرجی خواست و داوای کورد نەبووە، بەڵکوو بەرگریکار بووە لە یەکێک لە گرنگترین هاوپەیمانەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

بەپێچەوانەی هەندێک لە سیاسەتمەدارە ئەمریکییەکان کە هەڵوێستی تایبەتیان لەسەر کورد هەبوو، گراهام هەڵوێستی تاڕادەیەک یەکگرتوو بەڵام جیاوازی هەبوو لەسەر سێ بازنەی سەرەکی کوردی، هەرێمی کوردستانی عێراق، هێزەکانی سوریای دیموکرات و کوردی تورکیا. ئەو بەرگری لە پێشمەرگەی کورد و هێزەکانی سوریای دیموکراتی کرد وەک هاوبەشی ستراتیژی ئەمریکا، بەڵام لە هەمان کاتدا دانی بە نیگەرانییە ئەمنییەکانی تورکیادا نا سەبارەت بە پەکەکە و هەندێک یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە). بەم پێیە پشتگیرییەکەی بۆ کورد لەسەر بنەمای بەرژەوەندییەکانی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا بوو نەک پشتیوانی لە کورد و خواستەکانی.

ئەو سیاسەتمەدارە ئەمریکیە بەرگری لە کورد دەکرد، چونکە وەک بەشێک لە ستراتیژی ئەمنی و بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەیبینی و بەس. هەموو شتێ بەرژەوەندی ئەمریکا بووە کە مێژوو نیشانی دەدات، زلهێزی چەوسێنەری وەک ئەمریکا هەرکات بەرژەوەندییەکانی بکەوێتە مەترسی یان هاوپەیمانی بەهێزتر بدۆزێتەوە یەکەم کەس کە دەیفرۆشێ و پێ بە سەریدا دەنێت کوردە.