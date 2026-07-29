یەک ملیون و 180 هەزار کەس سنووری مێهرانی تێپەڕاند

ئاژانسی هەواڵی مێهر- گرووپی پارێزگاکان: لەم ڕۆژانەدا مەرزی نێودەوڵەتیی مێهران کە لە سەرەتای سەفەرەوە زیاتر لە یەک ملیۆن و ١٨٠ هەزار هاتوچۆی تێدا بووە.

ئەم ئامارانە ئاماژەن بۆ پێگەی بێهاوتای مێهران وەک پەڕینەوە وشکانییە سەرەکییەکان و زۆرترین پەڕینەوە لە مەزارگە پیرۆزەکاندا.

پێویستە بگوترێ زیاتر لە سەدا ٦٠ی زیارەتکاران گەشتکردن بەم سنوورە هەڵدەبژێرن، ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئاسایش و نزیکیی لە مەزارگەکان و ژێرخانی گونجاو لەسەر ئەم ڕێگایە و لەگەڵ نزیکبوونەوەی ئەربەعین، پێشبینی دەکرێت ئەم ئامارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا زیاتر گەشە بکات.

جگە لەم قەبارە گەورەیەی هاتوچۆ، ژێرخانی خزمەتگوزاری بە تەواوی ئامادەکراون بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بۆ زیارەتکاران و وەستانی ئۆتۆمبێل.

تا ئێستا زیاتر لە دوو میلیۆن و 400 هەزار کەس ناویان لە سیستەمی سەما تۆمار کردووە و زیاتر لە 60%ی ئەو زیارەتکارانا سنووری نێودەوڵەتی مێهرانیان بۆ دەرچوون لە وڵات هەڵبژاردووە.