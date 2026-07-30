سێ فڕۆکەی ئێف-٣٥ی ئەمریکا لە ئوردن تێکشێندرا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سوپای پاسداران ڕایگەیاند: لە بەرامبەر ئەم تاوانە و بۆ یارمەتیدانی ئێوە بۆ ڕزگارکردنی خاکی ئوردن لە بەڵای داگیرکەرانی ئەمریکی، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ شەڕڤانانی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە چەند مووشەکێکی بالیستیک هێرشیان کردە سەر ڕێڕەوی جێگیرکردن و کۆشکی چاککردنەوەی فڕۆکە جەنگییەکانی ئێف ٣٥ی دوژمنی ئەمریکی لە بنکەی ئاسمانی ئەلعەزراق و سێ فڕۆکەی ئێف ٣٥یان بە تەواوی تێکشکاند و زیانێکی زۆریان بە سێ فڕۆکەی دیکە گەیاند.
هەروەها لەم هێرشەدا چەندین ئەفسەری دوژمن و فەرمانبەرانی تەکنیکی و چاککردنەوە کوژران.
Your Comment