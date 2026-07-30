  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٨ ١٩:١٦

سێ فڕۆکەی ئێف-٣٥ی ئەمریکا لە ئوردن تێکشێندرا

سێ فڕۆکەی ئێف-٣٥ی ئەمریکا لە ئوردن تێکشێندرا

بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران لە کاردانەوە بە تاوانی دوژمنی ئەمریکا لە قشم، لەناوبردنی تەواوەتی سێ فڕۆکەی ئێف-٣٥ و زیانی قورسی بە سێ فڕۆکەی دیکە لە ئەلعەزراق ڕاگەیاند.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سوپای پاسداران ڕایگەیاند: لە بەرامبەر ئەم تاوانە و بۆ یارمەتیدانی ئێوە بۆ ڕزگارکردنی خاکی ئوردن لە بەڵای داگیرکەرانی ئەمریکی، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ شەڕڤانانی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە چەند مووشەکێکی بالیستیک هێرشیان کردە سەر ڕێڕەوی جێگیرکردن و کۆشکی چاککردنەوەی فڕۆکە جەنگییەکانی ئێف ٣٥ی دوژمنی ئەمریکی لە بنکەی ئاسمانی ئەلعەزراق و سێ فڕۆکەی ئێف ٣٥یان بە تەواوی تێکشکاند و زیانێکی زۆریان بە سێ فڕۆکەی دیکە گەیاند.

هەروەها لەم هێرشەدا چەندین ئەفسەری دوژمن و فەرمانبەرانی تەکنیکی و چاککردنەوە کوژران.

News ID 60092

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