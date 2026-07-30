سپای پاسداران هەڕەشە لە هەموو وڵاتانی ناوچەکە دەکات؛ وڵامی چەقێنەرتان دەدەینەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیدارەی پەیوەندییە گشتییەکانی سپا لە ڕاگەیاندنی ژمارە ٥٤ دا ڕایگەیاند: خەڵکی بە پەرۆشی ئێرانی ئیسلامی؛ ئیرادە و خۆڕاگریتان لە بەرەکانی شەڕدا بەرەی دوژمنی شکاندووە و ڕیزەکانی جەنگاوەرانی ئیسلامی بەهێز کردووە و ڕۆح و ژیانی نوێی پێبەخشیون.

شەوی ڕابردوو دوو کەشتی نەوتهەڵگر بە هاندانی فڕۆکە ئەمریکییەکان بەنیازی ئەوە بوون کە لە ڕێگای ناپارێزراوی باشووری گەرووی هورمزەوە تێپەڕن ، بەڵام دوای ئەوەی ئاگرێکی توند لە یەکێکیان کەوتەوە، هەردوو کەشتییەکە بەخێرایی گەڕانەوە بۆ دواوە.

گەرووی هورمز خاکی ئێمەیە، دەریاوانەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران بە تەواوی کۆنترۆڵی دەکەن و کەسێکی نامۆ کە لە دووری هەزاران کیلۆمەترەوە هاتبێت، ڕێگەی پێنادرێت دەستوەردان بکات. بە یارمەتی خودای مەزن ئەمڕۆ دەستدرێژکار سزا دەدرێت.

ئەو وڵاتانەی کە بەشدارن لە یارمەتیدانی دەستدرێژکار، ئەگەر ڕەفتارەکانیان ڕاست نەکەنەوە، وەڵامێکی توندیان پێدەدرێتەوە.

گەرووی هورمز تا ئەو کاتەی زیادەڕەوی و هەڕەشەکانی بەرپرسانی ئەمریکی و دەستوەردانیان لە جموجۆڵە دەریاییەکان لە ناوچەکەدا بەردەوام بێت، ناتوانرێت بکرێتەوە و هەڕەشە و دەستوەردانەکان تەنیا دۆخەکە قورستر و ئاڵۆزتر دەکەن.