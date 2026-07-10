ئەبەدیترین ماڵئاوایی مێژوو؛ پرسەی سەرکردەی شەهید و گۆڕانی گێڕانەوەی میدیاکانی جیهان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕووماڵی هەواڵی بەرفراوان و بوونی دەیان دەزگای ڕاگەیاندنی بیانی لە تاران و گێڕانەوەی جۆراوجۆر کە لە بارەی ئەم ڕووداوەوە بڵاوکرایەوە، نیشانی دا کە ئەم ڕووداوە لە بازنەی هەواڵێکی ناوخۆیی تێپەڕیوە و بووەتە بابەتێکی گرنگ لە گۆڕەپانی سیاسەت و میدیای نێودەوڵەتیدا.

جێگای سەرنجە، هەرچەندە دەزگا میدیاییە جیاوازەکان بە باکگراوند و ڕێبازی سیاسی جیاوازەوە ڕووماڵی ئەم ڕووداوەیان کرد، بەڵام دواجار جەختیان لەسەر چەند ڕاستی هاوبەش کردەوە: ئامادەبوونی زۆری خەڵک، ڕێکوپێکی بەرچاوی ڕێوڕەسمەکە، گرنگیی ناوچەیی و نێودەوڵەتیی ئەم بۆنەیە، و لێکەوتەکانی بۆ داهاتووی پێشهاتەکانی ڕۆژئاوای ئاسیا.

ئەم لێکچوونانە مەراسیمەکەیان کردە یەکێک لەو کەمترین ڕووداوانەی کە تەنانەت دەزگاکانی ڕاگەیاندنی ڕکابەریش ناچار بوون دان بە بەشێکی بەرچاو لە ڕاستییەکانیدا بنێن .

میدیای ڕۆژئاوایی و قبووڵکردنی ڕاستییەکی حاشا هەڵنەگر

لەم ساڵانەی دواییدا زۆرجار دەزگاکانی ڕاگەیاندنی ڕۆژئاوا پێشهاتەکانی ئێرانیان لە ڕوانگەی ناکۆکی ناوخۆیی، ناڕەزایەتی کۆمەڵایەتی، یان فشارە ئابوورییەکانەوە گێڕاوەتەوە، بەڵام ئەمجارەیان ڕووبەڕووی دیمەنێک بوونەتەوە کە ناتوانرێت چاوپۆشی لێبکرێت.

بوونی زۆری خەڵک لەسەر شەقامەکانی تاران، گێڕانەوەی میدیایی ناچار کرد کە خۆیان لەگەڵ ڕاستیی گۆڕەپانەکەدا بگونجێنن.

هەندێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن وەک ڕۆژنامەی گاردیەن جەختیان لە ڕێکخستن و بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمەکە کردەوە و بە نموونەی توانای ئێران بۆ سازدانی کۆبوونەوەیەکی گەورەیان زانی.

ڕۆیتەرز وێڕای ئاماژەدان بە ڕەهەندە سیاسییەکانی ئەو ڕێوڕەسمە، بە نیشانەی درێژەی یەکگرتوویی ناوخۆیی ئێران لە دوای شەڕی ئەم دواییەی هەڵسەنگاند و ئەم بابەتەی بە کاریگەر بۆ داهاتووی دانوستانەکانی ناوچەیی زانی.

هەروەها ئاژانسی فرانس پرێس، ئەسۆشێتد پرێس، یۆرۆنیوز، فەرەنسا 24 و دەزگاکانی تری میدیای ڕۆژئاوایی لە گۆشەنیگای جیاوازەوە ڕووماڵی ڕووداوەکەیان کرد و هەریەکەیان ڕەهەندەکانی چالاکییەکەیان ڕووماڵ کرد، بەڵام هیچ کامیان نەیانتوانی چاوپۆشی لە ڕێژەی زۆری بەشداریکردن و گرنگی سیاسی چالاکییەکە بکەن.

لە ڕاستیدا یەکەم دەرئەنجامی میدیایی ئەو ڕووداوە ئەوە بوو کە گێڕانەوەی زاڵ سەبارەت بە گۆشەگیریی کۆماری ئیسلامی ڕووبەڕووی تەحەدای جیددی بووەوە.

کاتێک ملیۆنان کەس بەشداری بۆنەیەک دەکەن، میدیا ناچار دەبێت گێڕانەوەی خۆی بە پشتبەستن بە وێنەی هەبوو ڕێکبخات نەک لەسەر گریمانە سیاسییەکان.

گێڕانەوەی جیهانی عەرەبی؛ لە دەرەوەی مەراسیمێکی ماتەمینی

هەروەها ئەم بۆنەیە کاریگەری بەرفراوانی لە جیهانی عەرەبیدا هەبوو. لە کاتێکدا کە میدیاکانی ڕۆژئاوا زیاتر سەرنجیان لەسەر کاریگەرییە ناوخۆیی و ژێئۆپۆلەتیکییەکانی ڕووداوەکە بوو، تۆڕە عەرەبییەکان لە چوارچێوەی داهاتووی ناوچەکە و پێشهاتەکان کە سەنتەری بەرەنگاری بوون، شیکارییان بۆ کرد.

کەناڵەکانی جەزیرە، ئەلمەیادین، ئەلعەرەبی، ئەلئەهد، ئەلمەسیرە و شەهاب فەلەستین هەر لە سەرەتاوە دەستیان بە ڕووماڵکردنی ڕاستەوخۆ و بەردەوامی چالاکییەکە کرد. تایبەتمەندی هاوبەشی ئەم دەزگا میدیایانە جەختکردنەوە بوو لەسەر ئامادەبوونی زۆری خەڵک و گرنگی ناوچەیی مەراسیمەکە و پەیوەندییەکەی بە پێشهاتەکانی دوای شەڕی ئەم دواییە. تەنانەت دەزگاکانی ڕاگەیاندن کە ڕوانگەی جیاوازیان لە ئێران هەبوو، نەیانتوانی ڕەهەندە بەرفراوانەکانی ئەم ڕووداوە پشتگوێ بخەن و کردیان بە یەکێک لە هەواڵە گرنگەکانی ئەو ڕۆژە لە جیهانی عەرەبیدا.

لە گێڕانەوەی میدیای عەرەبیدا، پرسەی سەرکردەی شەهید تەنها کۆتایی ژیانی کەسایەتییەکی سیاسی نەبوو، بەڵکوو خاڵێکی دیاریکەر بوو لە داهاتووی هاوکێشە ناوچەییەکان.

ئەم ڕوانگەیە بووە هۆی ئەوەی کە ڕووماڵی میدیایی ئەم مەراسیمە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک لە زۆرێک لە تۆڕە عەرەبییەکان لە لوتکەی هەواڵەکاندا بمێنێتەوە.

ڕوانگەی ڕووسیا؛ جەختکردنەوە لەسەر بەرخۆدان و دەسەڵات

هەروەها میدیای ڕووسیا بە شێوەیەکی سەرەکی لە ڕوانگەی ژێئۆپۆلەتیکییەوە ڕووماڵی ئەم ڕێوڕەسمەیان کرد. ڕیا نۆڤۆستی، تاس و سپۆتنیک سەرنجیان خستە سەر ئامادەبوونی زۆری خەڵک و هێماکانی بەرخۆدان و یەکێتی نەتەوەیی و ئەم ڕێوڕەسمەیان بە نیشانەی سەقامگیری پێکهاتەی سیاسی ئێران زانی.

ئەم جۆرە گێڕانەوەیە لەگەڵ ڕوانگەی ستراتیژی ڕووسیا سەبارەت بە پێشهاتەکانی ڕۆژئاوای ئاسیا یەکدەگرێتەوە؛ ڕوانگەیەک کە سەقامگیری ئێران وەک یەکێک لە هۆکارە گرنگەکانی هاوسەنگی هێزی ناوچەیی هەڵدەسەنگێنێت.

شیکارانی سەربەخۆ و شکاندنی بیرە باوەکان

جگە لە میدیا فەرمییەکان، کاردانەوەی شرۆڤەکاران و ڕۆژنامەنووسانی سەربەخۆش بەرچاو بوو. زۆرێک لەوان ئەو وێنانەی لە تارانەوە بڵاودەکرانەوە بە زیاتر لە ڕووداوێکی هەواڵی دەزانن و بە نیشانەی سەرمایەی کۆمەڵایەتی و توانای کۆکردنەوەی بیروڕای گشتی لە ئێرانی دەزانن.

بەشێک لە شرۆڤەکاران پێیان وابوو ئەگەر ئامانجی گوشارە دەرەکییەکان و شەڕی ئەم دواییە لاوازکردنی یەکگرتوویی ناوخۆیی ئێران بێت، وێنەکانی ئەم ڕێوڕەسمە دەرئەنجامێکی جیاواز دەردەخەن.

لە ڕوانگەی ئەوانەوە، بوونی زۆری خەڵک بووە هۆی ئەوەی کە زۆرێک لە شیکارییەکانی پێشوو سەبارەت بە داهاتووی ئێران ئاوڕ بدرێنەوە.

سێ پەیامی ستراتیژی

ڕەنگدانەوەی جیهانی ئەم مەراسیمە دەتوانرێت لە سێ ئاستدا شی بکرێتەوە.

سەرەتا لەسەر ئاستی میدیاکان، مەراسیمی پرسە تیشکی خستە سەر بۆشایی نێوان ڕاستی سەر زەوی و گێڕانەوەی زاڵ سەبارەت بە ئێران. میدیاکان کە ساڵانێک بوو وێنەیەکی گۆشەگیریی کۆمەڵایەتی ئێرانیان پێشکەش دەکرد، ئێستا ناچار بوون باس لە ڕێژەی زۆری بەشداریکردن و ڕێکوپێکیی ڕێوڕەسمەکە و گرنگی سیاسییەکەی بکەن.

دووەم: لەسەر ئاستی ناوخۆ، مەراسیمەکە بوو بە نمایشی سەرمایەی کۆمەڵایەتی و یەکگرتوویی نیشتمانی. دوای شەڕی ئەم دواییە، بەشێک لە بازنەی دەرەکی پێشبینیان دەکرد ئێران بچێتە قۆناغێکی ناسەقامگیرییەوە، بەڵام ڕێژەی زۆری بەشداریکردن دەریخست کە کۆمەڵگای ئێران توانای بەرهەمهێنانەوەی هاودەنگی لە کاتی قەیرانەکاندا لە ئاستێکی بەرزدا هەیە.

سێیەم: لەسەر ئاستی ناوچەیی، مەراسیمەکە پەیامێکی ڕوونی بۆ ئەکتەرانی ڕۆژئاوای ئاسیا هەڵگرتبوو. بوونی شاندی بیانی و ڕووماڵی بەرفراوانی میدیایی ناوچەیی و بەردەوامی چالاکیی دامەزراوە سیاسییەکان نیشانی دا کە پێکهاتەی کۆماری ئیسلامی لەسەر بنەمای دامودەزگا و گوتار دامەزراوە و گواستنەوەی دەسەڵات بە مانای دروستکردنی بۆشایی ستراتیژی نییە.

ئۆپراسیۆنە دەروونییەکان پێچەوانە بکەنەوە

لە ڕوانگەی پەیوەندییە سیاسییەکانەوە، یەکێک لە دەرەنجامە گرنگەکانی ئەو مەراسیمە، پێکهاتنی جۆرێک لە ئۆپەراسیۆنی دەرونی پێچەوانە بوو. ئەگەر ئامانجی فشاری سەربازی و میدیایی نیشاندانی لاوازی و گۆشەگیریی ئێران بووبێت، ئەوا ئەو وێنانەی لە تارانەوە بڵاوکراونەتەوە گێڕانەوەیەکی جیاوازیان بە جیهان گەیاندووە.

قەرەباڵغی زۆر و ڕێکوپێکی ڕێوڕەسمەکە و ڕوماڵی بەرفراوانی لە میدیا جیهانیەکاندا بووە هۆی ئەوەی زۆرێک لە شرۆڤەکاران بە ئاستی خۆڕاگری کۆمەڵگای ئێراندا بچنەوە. لە وەها هەلومەرجێکدا خودی ڕێوڕەسمەکە بوو بە میدیۆمێک کە وێنەیەکی جیاوازی بارودۆخی ناوخۆی ئێرانی بە بێ پێویستی بە پڕوپاگەندەی فەرمی پێشکەش بە جیهان دەکرد.

ئەنجام

ڕووماڵی جیهانیی پرسەی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی نیشانی دا کە ئەم ڕووداوە ناتوانرێت تەنیا بە ڕێوڕەسمێکی ئایینی یان نەتەوەیی هەژمار بکرێت.

قەبارەی ڕوماڵی میدیایی و هەمەجۆریی گێڕانەوەکان و سەرنجی شرۆڤەکارانی نێودەوڵەتی ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم ڕێوڕەسمە بوو بە ڕووداوێکی جیۆپۆلەتیکی و میدیایی کە پەیامی لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێران هەبوو.

ڕەنگە گرنگترین دەستکەوتی ئەم مەراسیمە ئەوە بووبێت کە جارێکی دیکە ڕۆڵی “سەرمایەی کۆمەڵایەتی” لە هاوکێشەکانی دەسەڵاتدا ئاشکرا کرد. لە کاتێکدا زۆرێک لە شیکارییەکان تیشک دەخەنە سەر پێکهاتە سەختەکانی دەسەڵات، بەڵام ئەم ڕووداوە نیشانی دا کە یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی، یادەوەری بەکۆمەڵ و توانای دروستکردنی هاوپشتی نەتەوەیی لە گرنگترین دەستوپەیوەندەکانی دەسەڵات لە سیستەمی نێودەوڵەتیدا دەمێنێتەوە. لەم ڕوانگەیەوە، پرسەی ڕێبەری شەهید کۆتایی قۆناغێکی مێژوویی نەبوو، بەڵکوو سەرەتای قۆناغێکی نوێ بوو لە گێڕانەوەی سیاسی و میدیایی ئێران؛ قۆناغێک کە کاریگەرییەکانی لەسەر پێشهاتەکانی ناوچەکە و تێڕوانینی جیهانی بۆ ئێران لە چەند مانگ و ڕەنگە ساڵانی داهاتوودا دیار دەبێت.