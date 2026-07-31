هێرشی درۆنی ئەرتەشی ئێران بۆ سەر بنکەی ئەمریکا لە کوێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە پێوەندییە گشتییەکانی ئەرتەش، لە قۆناغی بیست و حەوتەمی ئۆپراسیۆنی برووسکە و لە کاردانەوە بە دەستدرێژیەکانی ئەم دواییەی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و هێرشی دڕندانە بۆ سەر ماڵێکی نیشتەجێبوون لە دوورگەی قشم، چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر، “هێلانەی شەڕکەرەکان”، “سیستەمی پەیوەندی مانگە دەستکردەکان” و “کۆگاکانی کەرەستە”ی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا بنکەی ئەلجابر لە کوێتی بە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان کردە ئامانج.

بنکەی ئەحمەد ئەلجابر لە کوەیت ڕۆڵێکی گەورەی لە ئۆپەراسیۆنە ئاسمانی و چاودێرییەکانی ئەمریکادا بینیوە و لە دەرەوەی ڕۆڵی ئۆپەراسیۆنی خۆی، بە ناوەندێکی گرنگی پشتیوانی ئاسمانی بۆ سوپای تیرۆریستی ئەمریکا دادەنرێت.