  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٩ ٠٨:٤٨

هێرشی درۆنی ئەرتەشی ئێران بۆ سەر بنکەی ئەمریکا لە کوێت

هێرشی درۆنی ئەرتەشی ئێران بۆ سەر بنکەی ئەمریکا لە کوێت

ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشی کردە سەر ناوەندە ستراتیژییەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە بنکەی ئەحمەد ئەلجابر لە کوێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە پێوەندییە گشتییەکانی ئەرتەش، لە قۆناغی بیست و حەوتەمی ئۆپراسیۆنی برووسکە و لە کاردانەوە بە دەستدرێژیەکانی ئەم دواییەی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و هێرشی دڕندانە بۆ سەر ماڵێکی نیشتەجێبوون لە دوورگەی قشم، چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر، “هێلانەی شەڕکەرەکان”، “سیستەمی پەیوەندی مانگە دەستکردەکان” و “کۆگاکانی کەرەستە”ی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا بنکەی ئەلجابر لە کوێتی بە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان کردە ئامانج.

بنکەی ئەحمەد ئەلجابر لە کوەیت ڕۆڵێکی گەورەی لە ئۆپەراسیۆنە ئاسمانی و چاودێرییەکانی ئەمریکادا بینیوە و لە دەرەوەی ڕۆڵی ئۆپەراسیۆنی خۆی، بە ناوەندێکی گرنگی پشتیوانی ئاسمانی بۆ سوپای تیرۆریستی ئەمریکا دادەنرێت.

News ID 60095

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