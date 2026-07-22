تەمێ کردنی دەستدرێژیکار لە دەوحەی کوەیت؛ هۆشداریی توند لە پاشهاتی هێرشی ئەتۆمی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر - گرووپی سیاسی: پێداچوونەوەیەک بە پێشهاتەکان بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە دەریدەخات کە بازنەی ململانێکان چووەتە قۆناغێکی نوێی هاوسەنگی تیرۆرەوە؛ کە لە لایەک بەرگرییە ئاسمانییەکانی ئێران لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی وڵات، لەوانە تاران، فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و فڕۆکەی دوژمنکارانە دەگرن و لە لایەکی دیکەوە بنکە سەرەکییەکانی فەرماندەیی و پشتیوانیی سوپای ئەمریکا لە وڵاتانی دراوسێ کەوتوونەتە بەر هێرشی قورسی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەکی.

ڕەهەندەکانی مەیدان؛ هەر لە تەقەکردن لە بوشێهر و ئیلام تا وێرانکردنی کۆگاکانی "دۆحە" لە کوێت

لە کاتێکدا فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) بانگەشەی ئەوەی کردووە کە شەوی یازدەهەمی هێرشەکانی بۆ سەر ئامانجەکانی ئێران بە بیانووی گوایە "مسۆگەرکردنی ئاسایشی دەریایی لە گەرووی هورمز" تەواو کردووە، هەواڵە مەیدانییەکانی بەرەی ناوخۆ و وەڵامەکانی ئێران لەودیو سنوورەوە وێنەیەکی جیاواز دەخەنە ڕوو.

دەستدرێژی و وریایی بەرگری ناوخۆی ئەمریکا: سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، خاڵەکانی چابەهار، کۆنارک، بوشێهر، کەبودەرەهەنگ، هەمەدان و ناوچەکانی پارێزگای ئیلام (چوار و ئاودانان) لەلایەن هێزی ئاسمانی دوژمنەوە هێرشی کرایە سەر.

بەڵام چالاک کردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی لە کاتی خۆیدا لە بوشێهر و تاران بەشێکی زۆری ئامانجە دوژمنکارەکانی پووچەڵ کردەوە.

بە وتەی بەرپرسانی خۆجێی، دۆخی سەرجەم ئەو ناوچانە لە ژێر کۆنتڕۆڵدایە و هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

وەڵامدانەوەی ئەرتەش و سوپای پاسداران؛ لەم ئۆپەراسیۆنەدا، کۆگاکانی تەقەمەنی و ئامێرە لۆجستییەکانی ناوەندی فەرماندەیی هێزە زەمینیەکانی ئەمریکا لە گاریسۆنی “دۆحە” لە ڕۆژئاوای کوێت لەلایەن فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی وێرانکەرەوە کرانە ئامانج. لە هەمان کاتدا سپای پاسداران هەروەها ڕایگەیاند کە ئۆپەراسیۆنی سزادانی هێزە چەکدارەکان بۆ سەر پێگەکانی ئەمریکا بە چڕی بەردەوامە.

هاوکات ئێران هەڕەشەی کرد

بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) ڕایگەیاند: “ئەمریکای تاوانبار هەڕەشەی هێرشکردنە سەر ناوەندە ئەتۆمی و هەستیارەکانی ئێرانی ئیسلامی کردووە.

ڕاگەیەندراوە کە ئەگەر سوپای شەڕانگێز و تیرۆریستی ئەو وڵاتە بچێتە قۆناغێکی وەها، ئێمە بە درێژکراوەی شەڕ لە ناوچەکەی دەزانین و هەموو بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا، هاوپەیمان و لایەنگرانی ئەو وڵاتە ناپاک و خراپەکارە دەبنە ئامانجی هێرشێکی بەهێزی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران.”