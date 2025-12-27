شەڕی قورس لە نێوان کورد و تیرۆریستانی جۆلانی؛ کوژراو و بریندار زۆرە

سەرچاوە هەواڵەکان باسیان لە دووبارە پێکدادان لە نێوان هێزە ئەمنییەکانی جۆلانی و کوردانی سووریا لە شاری حەلەب کردووە و لەم کاتەدا چەند بەرپرسێکی ئەمنیی حکوومەتی دیمەشق بریندار بوون و چەندین فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی ئێس دی ئێف خراونەتە خوارەوە.