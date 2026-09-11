  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢٠ ١٥:٥٥

ئەنساروڵای یەمەن دەستی بەسەر باب ئەلمەندەب داگرت

ئەنساروڵای یەمەن دەستی بەسەر باب ئەلمەندەب داگرت

میدیاکان باس لەوە دەکەن کە سوپای یەمەن بە کۆنترۆڵی تەواوی دوورگەی مایۆن دەستی بەسەر باب ئەلمەندەبدا گرتووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئاژانسی فرانس پرێس لە زاری بەرپرسێکی ناوخۆییەوە ڕایگەیاند: حوسییەکان (سوپا و شەڕڤانانی یەمەن) دوورگەی مایۆنیان کۆنترۆڵ کردووە و دەستبەسەرداگرتنی گەرووی باب ئەلمەندەبیان تەواو کردووە.

هەروەها ئاژانسی ڕۆیتەرز بە پشت بەستن بە سەرچاوە ئاگادارەکان ڕایگەیاندووە، حوسییەکان (سوپا و شەڕڤانانی یه١ەمەن) گەیشتوونەتە شاری زوبابی کەنار دەریا لە گەرووی باب ئەلمەندەب.

پەیامنێری ئەلمەیادین هەروەها ڕاپۆرتی دا کە دۆخی ئەلموخا کە لە ژێر کۆنترۆڵی تەواوی سوپای یەمەندایە، ئاسایی بووەتەوە و دامودەزگاکانی حکوومەت دەستیان بە چالاکییەکانیان کردووەتەوە

News ID 60403

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