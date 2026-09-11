ئەنساروڵای یەمەن دەستی بەسەر باب ئەلمەندەب داگرت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئاژانسی فرانس پرێس لە زاری بەرپرسێکی ناوخۆییەوە ڕایگەیاند: حوسییەکان (سوپا و شەڕڤانانی یەمەن) دوورگەی مایۆنیان کۆنترۆڵ کردووە و دەستبەسەرداگرتنی گەرووی باب ئەلمەندەبیان تەواو کردووە.

هەروەها ئاژانسی ڕۆیتەرز بە پشت بەستن بە سەرچاوە ئاگادارەکان ڕایگەیاندووە، حوسییەکان (سوپا و شەڕڤانانی یه١ەمەن) گەیشتوونەتە شاری زوبابی کەنار دەریا لە گەرووی باب ئەلمەندەب.

پەیامنێری ئەلمەیادین هەروەها ڕاپۆرتی دا کە دۆخی ئەلموخا کە لە ژێر کۆنترۆڵی تەواوی سوپای یەمەندایە، ئاسایی بووەتەوە و دامودەزگاکانی حکوومەت دەستیان بە چالاکییەکانیان کردووەتەوە