یارمەتی 500 هەزار دۆلاری کۆریای باشوور بە کوردستان؛ دوو کارگەی فێرکاری کرایەوە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ڕێورەسمی کردنەوە و ڕادەست کردنی جیهازات کە بە ئامادە بوونی جون پیو کیم باڵوێزی کۆریای باشووری، پارێزگاری کوردستان و کۆمەڵێک لە بەرپرسان بەڕێوە چوو، جیهازاتی فێرکردن لە بواری پیشەی ئۆتۆمبێل، کارەبا و وزەی بێ کۆتایی خرایە بەردەستی ناوەندە پەروەردەییە لێهاتووییەکانەوە؛ جیهازاتێک کە ڕۆڵی گرینگیان هەیە لە بەرز کردنەوەی کوالێتی پەروەردەی تەکنیکی و حیرفەیی پارێزگاوە.



پارێزگاری کوردستان لە ئەو ڕێوڕەسمەدا بە دەسخۆشی لە پاڵپشتی دەوڵەتی کۆریای باشووری وتی: دیپلۆماسی پارێزگایی یەکێک لە سیاسەتەکانی دەوڵەتی پزشکیانە و ئەو جۆرە هاوکاریانە لە ڕێگای تۆکمە کردنی پێوەندی نێودەوڵەتی و گەشەی هاوئاستی پارێزگاکان لێک دەدرێتەوە.



باڵوێزی کۆریای باشووریش لە ئەو ڕێورەسمەدا وتی: لەوانەیە ئەو هەوڵە هەنگاوێکی بچووک بێت، بەڵام هیوادارم بەستێنی پەرەپێدان بە پێوەندی و هاوکاری زیاتر لە نێوان پارێزگای کوردستان و کۆریای باشووری بێت.







