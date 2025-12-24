بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ڕێورەسمی کردنەوە و ڕادەست کردنی جیهازات کە بە ئامادە بوونی جون پیو کیم باڵوێزی کۆریای باشووری، پارێزگاری کوردستان و کۆمەڵێک لە بەرپرسان بەڕێوە چوو، جیهازاتی فێرکردن لە بواری پیشەی ئۆتۆمبێل، کارەبا و وزەی بێ کۆتایی خرایە بەردەستی ناوەندە پەروەردەییە لێهاتووییەکانەوە؛ جیهازاتێک کە ڕۆڵی گرینگیان هەیە لە بەرز کردنەوەی کوالێتی پەروەردەی تەکنیکی و حیرفەیی پارێزگاوە.
پارێزگاری کوردستان لە ئەو ڕێوڕەسمەدا بە دەسخۆشی لە پاڵپشتی دەوڵەتی کۆریای باشووری وتی: دیپلۆماسی پارێزگایی یەکێک لە سیاسەتەکانی دەوڵەتی پزشکیانە و ئەو جۆرە هاوکاریانە لە ڕێگای تۆکمە کردنی پێوەندی نێودەوڵەتی و گەشەی هاوئاستی پارێزگاکان لێک دەدرێتەوە.
باڵوێزی کۆریای باشووریش لە ئەو ڕێورەسمەدا وتی: لەوانەیە ئەو هەوڵە هەنگاوێکی بچووک بێت، بەڵام هیوادارم بەستێنی پەرەپێدان بە پێوەندی و هاوکاری زیاتر لە نێوان پارێزگای کوردستان و کۆریای باشووری بێت.
یارمەتی 500 هەزار دۆلاری کۆریای باشوور بە کوردستان؛ دوو کارگەی فێرکاری کرایەوە
دوو کاریگەی لێزانی فێرکاری لە پارێزگای کوردستان بە تەیار کردنی پێشکەشی 500 هەزار دۆلاری کۆریای باشووری کرایەوە و خرایە بەردەستی ئیدارەی گشتی پەروەردەی تەکنیکی و حیرفەیی پارێزگاوە.
