پیشانگایەکی هونەری بۆ منداڵێکی بۆکانی دەکرێتەوە

پیشانگای نیگارکێشی تیڕۆژ تایبەت بە بەرهەمە نیگارکێشییەکانی "ئەردەڵان غوڵامی"، منداڵی 10 ساڵانەی بۆکانی ڕۆژی شەممە لە شاری بۆکان دەکرێتەوە و بڕیارە 4 ڕۆژ بەردەوام بێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لەو پیشانگایەدا کە پاش‌نیوەڕۆی ڕۆژی شەممە 3ی خەزەڵوەر لە ژێر ناوی "ڕۆژێک بۆ تێکەڵ‌بوون بە هەڵپەڕین و سەمای ڕەنگەکان"، لە نیگارخانەی ئیرشادی بۆکان دەکرێتەوە، بڕیارە 40 تابلۆی نیگارکێشیی "ئەردەڵان غوڵامی" منداڵی 10 ساڵانەی بۆکانی، بە ماتریاڵی قەڵەم ڕەنگی، شەمعی و گواش نمایش بدرێت.

