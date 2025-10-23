پیشانگایەکی هونەری بۆ منداڵێکی بۆکانی دەکرێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لەو پیشانگایەدا کە پاش‌نیوەڕۆی ڕۆژی شەممە 3ی خەزەڵوەر لە ژێر ناوی "ڕۆژێک بۆ تێکەڵ‌بوون بە هەڵپەڕین و سەمای ڕەنگەکان"، لە نیگارخانەی ئیرشادی بۆکان دەکرێتەوە، بڕیارە 40 تابلۆی نیگارکێشیی "ئەردەڵان غوڵامی" منداڵی 10 ساڵانەی بۆکانی، بە ماتریاڵی قەڵەم ڕەنگی، شەمعی و گواش نمایش بدرێت.